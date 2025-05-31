Що відомо про стрілянину в Харкові 31 травня

Мовиться, що чоловік стріляв у повітря.

Джерела "РБК-Україна" повідомили, що, за попередніми даними, чоловік був в неадекватному стані, можливо, під дією якогось препарату. На щастя, потерпілих немає. Його затримали спецпризначенці поліції,

– ідеться в дописі ЗМІ.

У поліції написали, що вдень 31 травня надійшло повідомлення "про чоловіка у військовій формі, який стріляв у повітря з автоматичної зброї поблизу житлового будинку на проспекті Перемоги".

Очевидці також повідомили про вибух. На місце події негайно прибули керівництво та підрозділи поліції.

О 16:20 правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію "Грім", яка діяла до 17:45. Також вони оперативно встановили особу правопорушника.

Чоловік відмовився здаватися, тож його затримали спецпризначенці із застосуванням спецзасобів та зброї. Ніхто з цивільних або поліцейських не постраждав.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за статтею "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

