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      ЗМІ дізналися, хто буде тренувати "Манчестер Юнайтед" до кінця сезону

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      Майкл Каррік буде тренувати "Манчестер Юнайтед"
      Майкл Каррік буде тренувати "Манчестер Юнайтед"

      Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррік буде тренувати манкуніанців до закінчення сезону 2018/2019.

      "Манчестер Юнайтед" призначить Майкла Карріка виконувачем обов'язків головного тренера команди після відставки Жозе Моурінью, повідомляє Sky Sports.

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      Цікаво, що Каррік лише півроку тому закінчив кар’єру футболіста. За "МЮ" він виступав 12 років. Загалом на рахунку екс-капітана манкуніанців майже 700 матчів та більше 30 голів. У складі "червоних дияволів" Майкл 5 разів вигравав АПЛ, а також став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА.

      Зазначимо, що офіційний сайт "Манчестер Юнайтед" раніше повідомив, що до кінця сезону командою керуватиме тимчасовий менеджер, а тим часом буде вестися робота з пошуку нового головного тренера. Основним кандидатом на цей пост вважається французький фахівець Зінедін Зідан, який знаходиться без роботи після відходу з "Реала" влітку цього року.

      Нагадаємо, Жозе Моурінью очолив "Манчестер Юнайтед" навесні 2016 року. При ньому манкуніанці виграли Суперкубок Англії і Лігу Європи-2017.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью
      Джерело: 24 Канал
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