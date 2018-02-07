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ЗМІ дізналися про нову провокацію Путіна в Криму

05:13, сьогодні 1553 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Чинний президент Росії Володимир Путін на виборах 18 березня може проголосувати на одній з виборчих дільниць в Севастополі.

Про це з посиланням на джерела повідомляє "Комерсант".

За словами одного з джерел видання, для виборів президента підбирають регіон, де можуть виникнути проблеми з явкою.

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На попередніх федеральних виборах Путін завжди голосував в Москві. Однак після зміни законодавства у 2017 році голосувати росіянам можна вже не тільки за місцем прописки, а й за місцем перебування.

За словами експертів, приїзд Путіна "підвищить явку в самому Севастополі, де є дефіцит адміністративних успіхів після 2014 року".

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Вибори в Росії 2018 Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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