ЗМІ дізналися про нову провокацію Путіна в Криму
05:13, сьогодні 1553 Читать новость на русском
Чинний президент Росії Володимир Путін на виборах 18 березня може проголосувати на одній з виборчих дільниць в Севастополі.
Про це з посиланням на джерела повідомляє "Комерсант".
За словами одного з джерел видання, для виборів президента підбирають регіон, де можуть виникнути проблеми з явкою.
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На попередніх федеральних виборах Путін завжди голосував в Москві. Однак після зміни законодавства у 2017 році голосувати росіянам можна вже не тільки за місцем прописки, а й за місцем перебування.
За словами експертів, приїзд Путіна "підвищить явку в самому Севастополі, де є дефіцит адміністративних успіхів після 2014 року".
Джерело: 24 Канал
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