ЗМІ дізналися про нову провокацію Путіна в Криму

Чинний президент Росії Володимир Путін на виборах 18 березня може проголосувати на одній з виборчих дільниць в Севастополі.

Про це з посиланням на джерела повідомляє "Комерсант".

За словами одного з джерел видання, для виборів президента підбирають регіон, де можуть виникнути проблеми з явкою.

Читайте також: Путін-жартівник: розповів що робитиме, якщо програє на виборах

На попередніх федеральних виборах Путін завжди голосував в Москві. Однак після зміни законодавства у 2017 році голосувати росіянам можна вже не тільки за місцем прописки, а й за місцем перебування.

За словами експертів, приїзд Путіна "підвищить явку в самому Севастополі, де є дефіцит адміністративних успіхів після 2014 року".