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      ЗМІ дізналися про перебої в роботі "Електроважмашу"

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      "Електроважмаш"

      Призначене в кінці минулого року керівництво "Електроважмаш" не може впоратися з валом накопичених проблем, і вдалося до зупинки цехів держпідприємства 22 січня через відсутність матеріалів.

      Про це повідомило джерело на "Електроважмаші".

      "У нас була маленька затримка, матеріали там", – сказав співрозмовник видання.

      Крім цього, на "Електроважмаші" виникла заборгованість із зарплати, яка призвела до одноденного страйку працівників ливарного цеху.

      "Обіцяють на цьому тижні закрити. Сьогодні-завтра", – прокоментував ситуацію працівник цеху.

      Це перша невиплата авансу за останні 15 років роботи підприємства, стверджують робітники. Загальна заборгованість наразі становить 30 млн гривень. Це не єдина проблема, з якою стикається підприємство.

      Як уже писав Цензор, в кінці грудня глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер звернувся з листом до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а також глави Фонду держмайна Дмитра Сенниченка з проханням втрутитися в ситуацію, оскільки у ДП ще є борги з електроенергії, і воно отримало повідомлення про можливе відключення від електропостачання.

      Нагадаємо, 27 листопада за вказівкою Кабміну Фонд держмайна в особі заступника голови Сергія Ігнатовського зняв директора Дмитра Костюка, що раніше пройшов конкурсний відбір у МЕРТ, і призначив виконувачем обов'язків директора "Електроважмашу" Віктора Буська.

      Бусько – депутат Запорізької міськради від фракції "Опозиційний блок".

      Від роботи "Електроважмашу" залежить виконання контракту з другим гігантом українського машинобудування – харківським АТ "Турбоатом". Між цими підприємствами і ПАТ "Укргідроенерго" у 2019 році підписано великий контракт на реконструкцію Кременчуцької ГЕС. Він виконується коштом Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Зрив цього контракту передбачає штраф у розмірі 120 млн гривень.

      "Електроважмаш" входить у ТОП-5 найпривабливіших об'єктів приватизації-2020 року, а така кадрова політика Ігнатовського, який відповідає за управління корпоративними правами на держпідприємствах, може призвести до зриву програми.

      Крім цього, у грудні 2019 року ФДМ замінив керівництво на Одеському припортовому заводі, і у "Президент Готелі", а також змінив наглядові ради в державних обленерго.

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      Теги: Новини України Опозиційний блок Новини Харкова
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