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ЗМІ дізналися про схему "заробляння" фіскалів Одеської області на бізнесі

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Гліб Мілютін
Гліб Мілютін

Журналістам вдалося дізнатися про схему, за допомогою якої чиновники Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області "заробляють" на бізнесі.

Подробиці розповіло джерело в ГУ ДФС в Одеській області.

Зокрема, один із співробітників відомства нагадав про гучний скандал, який відбувся нещодавно, навколо великого будівельного холдингу "Мегалайн", в структуру якого входять такі компанії, як: "Мегалайн Капітал Груп", "Мегалайн Глобал Юкрейн", "Мегалайн Інжиніринг" і "Мегалайн Констракшн".

Як писали тоді ЗМІ, в 2013 році стосовно службових осіб підприємств холдингу було відкрито кримінальну справу № 32013170000000044, що стосується ухилення від сплати податків. При цьому від джерел в "Мегалайн" журналістам стало відомо про те, що начальник ГУ ДФС в Одеській області Гліб Мілютін і старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань даного управління Ігор Свінціцький через посередників запропонували керівництву холдингу закрити справу за $ 300 тисяч.

При цьому вже незабаром, минулого тижня, представники "Мегалайн" спростували інформацію про те, що фіскали вимагали у них $ 300 тисяч.

Чому в холдингу змінили свою позицію, пояснило джерело в ГУ ДФС в Одеській області.

"Після опублікування новин про те, що одеські фіскали вимагають з холдингу $ 300 тисяч, чиновникам ДФС Одеської області і керівництву "Мегалайн" вдалося досягти певного компромісу: холдинг спростував всі повідомлення про вимаганнях, а Мілютін і Свінціцький знизили "тариф" за закриття справи вдвічі – до $ 150 тисяч, – розповів інформатор. – Іншу частину суми "Мегалайн" повинен виплатити квадратними метрами на об'єктах, що будуються".

Крім того, за словами джерела, керівництво "Мегалайн" вказало ГУ ДФС в Одеській області на контрагентів, з якими холдинг перш співпрацював.

"Крім цього, "Мегалайн", якщо так можна висловитися, "підказав" Мілютіну і Свінціцькому на кому ще можна "заробити". Іншими словами – вони "злили" їм інші будівельні компанії", – зазначив співробітник ДФС.

Крім Гліба Мілютіна і Ігоря Свінціцького, він також назвав й інших безпосередніх учасників схеми "заробляння" на бізнесі.

"В управлінні утворилася ціла команда, готова "заробляти" на бізнесі. Це не тільки Мілютін і Свінціцький, вони – керівники. Є, наприклад, ще й Яшина, і Зелений, і Дікусар, – розповіло джерело. – Це і є ті люди, які сформували цілу групу, що спеціалізується на "наїзди" на будівельні компанії".

Таким чином, серед залучених в схему чиновників ГУ ДФС Одеської області, зокрема, виявилися старший оперуповноважений з особливо важливих справ відділу зонального контролю управління власної безпеки Дмитро Дікусар, начальник оперативного управління Геннадій Зелений та начальник слідчого управління фінансових розслідувань Анна Яшина.

Теги: Кримінальні новини Державна фіскальна служба Новини Одеси Фінанси Гроші
Джерело: 24 Канал
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