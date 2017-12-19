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ЗМІ дізналися, як Курнікова та Іглесіас приховали від усіх вагітність

17:20, сьогодні 1649 Читать новость на русском
Енріке Іглесіас та Анна Курнікова стали батьками
Енріке Іглесіас та Анна Курнікова стали батьками / priorads.com

Російській тенісистці Анні Курніковій та популярному співаку Енріке Іглесіасу вдалося приховати від усього світу, що у них народилася двійня.

"Я бачив її гарненький животик. Місяців п'ять тому друг розказав мені, що вони вагітні, але дуже, дуже це приховують", – поділився співрозмовник People.

Читайте також: ЗМІ пишуть, що Курнікова народила Іглесіасу двійню

"Вони фактично спілкувалися тільки з сім'єю та дуже близькими друзями. Здебільшого жили замкнутим життям", – вказало джерело, додавши, що пара весь час продовжувала займатися благодійністю.

Курнікова навіть постійно викладала селфі, але так, щоб ніхто не запідозрив, у якому вона стані.

У серпні спортсменка поділилася відео домашнього тренування, але її живіт прикрив вільний одяг.

#letsdothis @ashleypeeler #тренировкидома #вздоровомтелездоровыйдух

Допис, поширений Anna Аня (@annakournikova)

Нагадаємо, як повідомляють ЗМІ, дітей Анна та Енріке назвали Ніколас та Люсі. Пара зустрічається ще з 2001 року.

Теги: LifeStyle Діти Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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