ЗМІ дізналися, з ким зустрічається Джастін Теру після розлучення з Дженніфер Еністон
Як повідомляють західні ЗМІ, актор Джастін Теру після розлучення з Дженніфер Еністон уже закрутив новий роман. Обраницею 46-річного Теру нібито стала 25-річна художниця з Нью-Йорка Петра Коллінз.
Їх бачили разом за вечерею, і Теру здавався зачарованим своєю новою дівчиною, розповідають джерела.
Теру каже, що вони з Петрою лише друзі, але джерела запевняють, що він захоплений дівчиною
Петра Коллінз
Крім того, Джастін і Петра були знайомі ще до розставання з Еністон. Актор виклав в своєму Instagram фотографію, на якій позначив нову кохану.
Додамо, що раніше Теру приписували роман зі стилісткою Хлойєю Хартштейн.
Нагадаємо, Дженніфер Еністон і Джастін Теру офіційно оголосили про розлучення 16 лютого 2018 року.
Джерело: Daily Mail
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