ЗМІ дізналися, з ким зустрічається Джастін Теру після розлучення з Дженніфер Еністон

Як повідомляють західні ЗМІ, актор Джастін Теру після розлучення з Дженніфер Еністон уже закрутив новий роман. Обраницею 46-річного Теру нібито стала 25-річна художниця з Нью-Йорка Петра Коллінз.

Їх бачили разом за вечерею, і Теру здавався зачарованим своєю новою дівчиною, розповідають джерела.

Теру каже, що вони з Петрою лише друзі, але джерела запевняють, що він захоплений дівчиною

Петра Коллінз

Крім того, Джастін і Петра були знайомі ще до розставання з Еністон. Актор виклав в своєму Instagram фотографію, на якій позначив нову кохану.

Додамо, що раніше Теру приписували роман зі стилісткою Хлойєю Хартштейн.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон і Джастін Теру офіційно оголосили про розлучення 16 лютого 2018 року.