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ЗМІ: Microsoft купить популярний сервіс GitHub

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Microsoft може купити
Microsoft може купити "соцмережу" для розробників GitHub / jp.techcrunch.com

Компанія Microsoft домовилася про покупку популярного веб-сервісу для спільної розробки програмного забезпечення GitHub.

Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на власні джерела.

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Повідомляється, що вже сьогодні, 4 червня, може бути офіційно оголошено про угоду.

За повідомленнями ЗМІ така угода безумовно має сенс для Microsoft, оскільки компанія продовжує залучати розробників. Що стосується GitHub, то компанія, була вражена Сатьє Наделлом, який активно підтримував розробників та програмування з того дня коли очолив Microsoft у 2014 році.

Покупка GitHub надасть Microsoft доступ до 27 мільйонів розробників програмного забезпечення. Щоправда не всі в GitHub у захваті від ідеї, що компанія перейде під крило софтверного гіганта. Варто зауважити, що в жовтні 2017 року, крісло директора покинув співзасновник GitHub Кріс Ванстрат. До сьогодні в компанії немає одноосібного керівництва.

Вважається, що Microsoft можуть вдало інтегрувати GitHub в екосистему власних проектів. Наприклад компанія може поєднати сервіс зі своїм хмарним сховищем Microsoft Azure, що дасть можливість розробникам швидко запускати свої проекти у хмарі.

Водночас корпоративний віце-президент компанії Microsoft з комунікацій Франк Шоу сказав, що у компанії немає жодних коментарів щодо цього.

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Ви знаєте, ми не коментуємо подібні чутки,
– сказав Шоу.

Що відомо про GitHub? Це один з найбільших веб-сервісів для спільної розробки програмного забезпечення. GitHub це "соціальна мережа" для розробників. Існують безкоштовні та платні тарифні плани користування сайтом. Сервіс безкоштовний для проектів з відкритим вихідним кодом і надає користувачам усі свої можливості. Для окремих індивідуальних проектів пропонуються різні платні тарифні плани.

Теги: Техно Microsoft
Джерело: 24 Канал
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