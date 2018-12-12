ЗМІ назвали дату повернення Василя Ломаченка на ринг

Свій наступний бій на професійному ринзі володар чемпіонський поясів за версією WBA і WBO в легкій вазі українець Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) проведе 12 квітня 2019 року.

Про це заявив президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф.

Читайте також: Ломаченко у 2019 році проведе як мінімум три поєдинки

У можливих опонентах Ломаченка переможець дуелі між росіянином Ісой Чанієвим (Росія) та Річардом Комі (Гана). Цей поєдинок відбудеться 2 лютого. Зазначається, що команда Василя розглядає лише бій з об'єднанням поясів.

Однак з урахуванням того, що між 2 лютого і 12 квітня – всього 2,5 місяці, такий варіант вельми малоймовірний. Або буде зрушена дата бою Ломаченка, або українець відбоксує з кимось ще.

Нагадаємо, що Ломаченко переміг Педрасу одноголосним рішенням суддів – 117:109, 117:109, 119:107 і об'єднав пояси чемпіона світу в легкій вазі в двох версіях – WBA і WBO. Цікаво, що пуерториканець став першим суперником Василя з 2014 року, який зумів протриматися з ним увесь бій.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24