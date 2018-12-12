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      ЗМІ назвали дату повернення Василя Ломаченка на ринг

      127 Читать новость на русском
      Василь Ломаченко
      Василь Ломаченко

      Свій наступний бій на професійному ринзі володар чемпіонський поясів за версією WBA і WBO в легкій вазі українець Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) проведе 12 квітня 2019 року.

      Про це заявив президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф.

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      У можливих опонентах Ломаченка переможець дуелі між росіянином Ісой Чанієвим (Росія) та Річардом Комі (Гана). Цей поєдинок відбудеться 2 лютого. Зазначається, що команда Василя розглядає лише бій з об'єднанням поясів.

      Однак з урахуванням того, що між 2 лютого і 12 квітня – всього 2,5 місяці, такий варіант вельми малоймовірний. Або буде зрушена дата бою Ломаченка, або українець відбоксує з кимось ще.

      Нагадаємо, що Ломаченко переміг Педрасу одноголосним рішенням суддів – 117:109, 117:109, 119:107 і об'єднав пояси чемпіона світу в легкій вазі в двох версіях – WBA і WBO. Цікаво, що пуерториканець став першим суперником Василя з 2014 року, який зумів протриматися з ним увесь бій.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Василь Ломаченко Бокс
      Джерело: 24 Канал
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