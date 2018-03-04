ЗМІ назвали причину смерті капітана "Фіорентини" Асторі

Футболіст збірної Італії та капітан "Фіорентини" Давіде Асторі помер з природних причин. Гравцеві був 31 рік.

Раніше сайт "24" повідомляв, що у Італії в готельному номері виявили мертвим капітана "Фіорентини" Давіде Асторі. Перед цим його команда прибула до Удіне та готувалася до гри чемпіонату проти місцевого "Удінезе".

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Причини смерті гравця не називалися, але клуб припустив, що трагедія сталася внаслідок "раптової хвороби".

Згодом, відповідно до результатів попереднього розслідування, головний прокурор Удіне Антоніо Де Ніколо зробив висновок, що смерть футболіста настала внаслідок серцевого нападу, пише сайт відомого агента Джанлукі Ді Марціо з посиланням на власні джерела.

"Дивно, що такі речі раптово трапляються з професійними футболістами, оскільки за їхнім здоров’ям постійно стежать медики", – підкреслюється у повідомленні.