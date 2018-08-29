"ЗМІ неправильно інтерпретували": посол пояснив ситуацію із закупівлями зброї у США

Надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий пояснив інформацію, яка напередодні з'явилась у ЗМІ про закупівлю Україною у США спеціалізованого військового обладнання з протиповітряної оборони.

Напередодні стало у низці ЗМІ з посиланням на посла України у США з'явилась інформація про те, що Київ скерував у Вашингтон запит купівлі систем протиповітряної оборони вартістю у 750 мільйонів доларів за одиницю.

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Пізніше Валерій Чалий заявив, що у ЗМІ неправильно інтерпретували його слова, пише "Радіо Свобода".

На жаль, багато ЗМІ неправильно інтерпретували те, що я говорив, зв’язавши шматки з різних частин інтерв’ю. Дійсно, те, що ми постійно ведемо цю роботу – це правда. Але говорити, що є конкретний запит і на скільки (систем ППО – ред.) – це закрита інформація,

– наголосив дипломат.

Водночас він запевнив, що робота у цьому напрямку "ведеться і вона буде тривати".

На питання, звідки у ЗМІ з'явились дані про конкретні суми, Чалий відповів, що було "теоретичне" запитання, скільки тепер коштують системи протиповітряної оборони.

"Я говорив, що в крамницях такі системи не купиш, та назвав приблизні оцінки вартості", – сказав у своє виправдання посол.

Напередодні посол України у США Валерій Чалий заявляв, що Сполучені Штати завершать надання Україні безпекової допомоги в рамках оборонного бюджету США на суму 250 у мільйонів доларів за умови, що держава виконає низку умов щодо здійснення реформ.