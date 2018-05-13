ЗМІ оприлюднили резонансні деталі про чоловіка, який на сцені атакував учасницю Євробачення

Виявляється, чоловік, який увірвався на сцену Євробачення 2018 під час виступу представниці від Великої Британії SuRie, вже здійснював схожі вчинки раніше.

Зокрема, так стверджує авторитетне видання The Huffington Post, однак ім’я чоловіка не називає. Як підкреслюють журналісти, дуже мало відомо про цю особу.

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Щоправда, за їхніми словами, шириться інформація, що він раніше подібним чином переривав церемонію вручення британської телевізійної премії National Television Awards і був одягненим так само, як і під час хуліганського вчинку на Євробаченні 2018, тобто у футболку та бандану. Однак тоді йому перешкодив ведучий Дермот О’Лірі, і його витівка навіть не потрапили до телевізійної версії, але фотографи все ж зуміли зазнімкувати момент.



Зловмисник уже вторгався на сцену під час шоу у Британії та був одягненим у той же одяг



Тоді його зупинив ведучий премії National Television Awards Дермот О’Лірі

Крім того, минулоріч зловмисник вдерся на сцену фіналу британської версії пісенного шоу "Голос", але на це швидко зреагувала охорона.



Чоловік, який вдерся на сцену під час виступу SuRie, вже відзначався подібною поведінкою під час британського "Голосу"

Нагадаємо, на Євробаченні 2018 під час виступу представниці від Великої Британії SuRie на сцену вибіг невідомий чоловік і вихопив мікрофон у співачки. Також він прокричав "нацисти з британських медіа, ми вимагаємо свободу".