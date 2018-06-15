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ЗМІ оприлюднили список сайтів, які нібито хоче заблокувати СБУ

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З'явився список ресурсів, які СБУ хоче заблокувати
З'явився список ресурсів, які СБУ хоче заблокувати / Соцмережі

Служба безпеки України нібито розіслала українським провайдерам лист, в якому вимагає заблокувати близько 200 інтернет-ресурсів. Так, у документі є присутніми сайти окупантів Донеччини та Луганщини, офіційні веб-сторінки так званої кримської "влади", багато російських інформаційних агенцій, а також всі піддомени платіжного сервісу Webmoney.

Про це переконує ресурс "Страна", який і опублікував відповідний список.

Читайте також: WebMoney заблокували в Україні: що буде з грошима українців в електронних гаманцях

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, Крим
СБУ наказала провайдерам заблокувати 181 ресурс

Зазначається, що до "чорного списку", зокрема, потрапили найбільший російський інформаційний сайт ria.ru (входить до державного медіа-холдингу "Росія сегодня"), сайт телеканалу "Культура", а також сторінка інформаційної програми "Вести" на телеканалі "Росія".

Крім того, як підкреслюється, спецслужба наказала заблокувати сайт так званого "Українського народного трибуналу", який проводиться в Донецьку над президентом Порошенком і іншими керівниками України.

За словами журналістів, вищезазначений список заборонених в Україні сайтів загалом зайняв сім сторінок формату А4.

"Як пише СБУ в листі провайдерам, ці ресурси блокуються на виконання недавнього указу Петра Порошенка про санкції. Цікаво, що забороною сайтів в Службі безпеки займається контррозвідка - "Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки", – мовиться у матеріалі.

Також видання зауважило, що частина сайтів із списку вже є недоступною в Україні.

Перелік інтернет-ресурсів, блокування яких вимагає СБУ:

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, Крим

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, Крим

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, Крим

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, Крим

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, Крим

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, Крим

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, Крим

Нагадаємо, 16 травня 2017 року згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки. У підсумку одні з найбільших українських провайдерів дуже оперативно почали блокувати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники", а також інших російських ресурсів, що потрапили до санкційного списку.

Теги: Новини України Новини політики Техно Російська пропаганда Інтернет СБУ Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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