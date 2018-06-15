ЗМІ оприлюднили список сайтів, які нібито хоче заблокувати СБУ

Служба безпеки України нібито розіслала українським провайдерам лист, в якому вимагає заблокувати близько 200 інтернет-ресурсів. Так, у документі є присутніми сайти окупантів Донеччини та Луганщини, офіційні веб-сторінки так званої кримської "влади", багато російських інформаційних агенцій, а також всі піддомени платіжного сервісу Webmoney.

Про це переконує ресурс "Страна", який і опублікував відповідний список.

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СБУ наказала провайдерам заблокувати 181 ресурс

Зазначається, що до "чорного списку", зокрема, потрапили найбільший російський інформаційний сайт ria.ru (входить до державного медіа-холдингу "Росія сегодня"), сайт телеканалу "Культура", а також сторінка інформаційної програми "Вести" на телеканалі "Росія".

Крім того, як підкреслюється, спецслужба наказала заблокувати сайт так званого "Українського народного трибуналу", який проводиться в Донецьку над президентом Порошенком і іншими керівниками України.

За словами журналістів, вищезазначений список заборонених в Україні сайтів загалом зайняв сім сторінок формату А4.

"Як пише СБУ в листі провайдерам, ці ресурси блокуються на виконання недавнього указу Петра Порошенка про санкції. Цікаво, що забороною сайтів в Службі безпеки займається контррозвідка - "Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки", – мовиться у матеріалі.

Також видання зауважило, що частина сайтів із списку вже є недоступною в Україні.

Перелік інтернет-ресурсів, блокування яких вимагає СБУ:

Нагадаємо, 16 травня 2017 року згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки. У підсумку одні з найбільших українських провайдерів дуже оперативно почали блокувати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники", а також інших російських ресурсів, що потрапили до санкційного списку.