ЗМІ опублікували деталі авіарейсів лоукостера Ryanair до України

Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair має намір здійснювати авіарейси до України з 6 європейських країн. Планується, що перші польоти розпочнуться наприкінці жовтня 2018 року.

Видання "Українська правда" оприлюднило їхні подробиці.

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Рейси з Києва:

Барселона – Київ-Бориспіль: 4 рейси у тиждень.

Братислава – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Варшава-Модлін – Київ-Бориспіль: польоти по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Виліт з Варшави о 06:50 і посадка у Києві о 09:30. У зворотньому напрямку виліт о 10:05 з посадкою в Модліні о 10:45.

Вільнюс – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Вроцлав – Київ-Бориспіль: по понеділках, п'ятницях і неділях. Виліт з Вроцлава о 6:20, о 9:10 висадка пасажирів в Києві. Зворотній рейс почнеться о 9:35, а о 10:25 літак приземлиться у Вроцлаві.

Гданськ – Київ-Бориспіль: по понеділках і п'ятницях. Виліт з Гданська о 16:15 і приземлення о 19:05 в Києві. Зі столиці України рейс буде виконуватися о 19:40, а прибувати до Гданська літак буде о 20:30.

Дублін – Київ-Бориспіль - двічі на тиждень.

Краків – Київ-Бориспіль: по понеділках, п'ятницях і середах. У середу виліт з Кракова о 8:50 і посадка о 11:30, зворотний маршрут – 12:05 – 12:50. По п'ятницях з Кракова рейс почнеться о 16:20, а приземлення в Києві о 19:00. На зворотному шляху пасажири вирушають о 19:35 і о 20:20 будуть в Кракові. Щопонеділка запланований час рейсу – 16:35 – 19:15 з Кракова до Києва і з 19:50 до 20:35 назад.

Познань – Київ-Бориспіль: по вівторках і суботах. О 16:35 літак покине Познань, а о 19:45 він буде в Києві. З Києва виліт о 20:10, приземлення в Познані о 21:10.

Стокгольм-Скавста – Київ-Бориспіль: 3 рейси у тиждень.

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Рейси зі Львова:

Варшава-Модлін – Львів: рейси в понеділок, п'ятницю та неділю. О 12:00 літак вилітає з Модліна, а о 14:05 буде у Львові. На зворотному шляху виліт о 14:40, приземлення о 14:45 в Польщі.

Дюссельдорф-Веце – Львів: тричі на тиждень.

Краків – Львів: по вівторках, четвергах і суботах. Виліт з Кракова заплановано на 7 ранку, приземлення у Львові о 9:00. Зворотній рейс – з 9:35 до 9:40.

Меммінген – Львів: 2 рейси на тиждень.

Зазначається, що маршрутна мережа Ryanair з України практично повністю буде збігається з напрямами іншого лоукостера, який вже працює в Україні, – угорського Wizz Air.

Нагадаємо, торік авіакомпанія Ryanair уже оголошувала про прихід на український ринок. Планувалось, що з жовтня 2017 року українці зможуть літати зі Львова та з Києва до Європи за бюджетними цінами.



Проте 10 липня на офіційному сайті лоукоста з’явилося повідомлення про те, що Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль".



21 березня цього року, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував, що столичний аеропорт "Бориспіль" підпише угоду з лоукостером Ryanair вже до кінця цього тижня.