ЗМІ опублікували фото оголеної Азії Ардженто з неповнолітнім

Видання TMZ опублікувало знімок італійської актриси Азії Ардженто, зроблений в ліжку з актором Джиммі Беннеттом, який звинуватив її у домаганнях. На момент, коли зробили фото Беннетту було 17 років, а Ардженто – 37.

У своє розпорядження портал також отримав листування Азії з одним з друзів. У повідомленнях вона визнається, що займалася сексом з неповнолітнім. Актриса також додала, що "громадськість не в курсі" і поскаржилася на те, що Беннетт її шантажував.

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Джиммі Беннетт звинуватив у домаганнях Азію Ардженто

Скріни з листування Азії Ардженто

Сама ж Ардженто заявила, що ніколи не вступала в інтимний зв'язок з Беннеттом, який зіграв її сина у фільмі "Курчата".

Раніше в серпні The New York Times повідомляв, що Ардженто займалася сексом з 17-річним Беннеттом в 2013 році в Каліфорнії. Вік згоди в цьому штаті настає в 18 років.

Водночас Ардженто стала однією з перших актрис, які розповіли про зґвалтування голлівудським продюсером Гарві Вайнштейном.