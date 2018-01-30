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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

ЗМІ показали, як боти Путіна атакують соцмережі під виглядом простих українців

08:29, сьогодні 1592 Читать новость на русском
Кремлівські боти атакують соцмережі
Кремлівські боти атакують соцмережі / blog.trendmicro.com

У мережі розгорнулася повномасштабна війна в режимі "онлайн". Агенти Кремля під масками простих українців штурмують соцмережі.

Журналісти 1+1 показали, як кібер-армія РФ атакує ваші голови, поки ви просто перегортаєте стрічку. І які чорні плани Росії втілюють онлайн-агенти.

В інтерв'ю журналістам екс-співробітник кремлівської армії ботів з України розповів, що його офіс знаходився прямо в Харкові. Це реальні люди, які створюють мільйони ботів.

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При цьому можуть використовувати фотографії і дані користувачів. За словами експерта, РФ виділяє 3 мільярди для ведення інформаційної війни, 20% з яких йдуть на інтернет. Росія готова віддати великі гроші, щоб дискредитувати Україну, зазначає він.

Екс-співробітник кремлівської армії ботів, в свою чергу, говорить, що перші пропагандистські замовлення з'явилися від РФ ще в часи Ярнуковича. Сама ж робота не з легких. Замовники можуть поставити цілодобове чергування.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Російська пропаганда Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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