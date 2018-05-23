13:45
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

ЗМІ поширили інформацію про госпіталізацію Караченцова: родина актора дала коментар

616 Читать новость на русском
Микола Караченцов
Микола Караченцов / Соцмережі

Низка російських ЗМІ опублікувала повідомлення про те, що популярного російського та радянського актора Миколу Караченцова було госпіталізовано. Причина – вірус, який той підхопив у Ізраїлі. У зв'язку з цим у родині актора прояснили ситуацію.

Першим про це сповістив Telegram-канал Mash.

Читайте також: Російського актора Караченцова госпіталізовано після жахливої ДТП

"Ранок починається не дуже. Миколу Караченцова госпіталізували в одну з московських лікарень. Він підхопив вірус після хіміотерапії, яку проходив в Ізраїлі", – мовиться у дописі.

Караченцов, госпіталізація, Росія, актор, медицина, здоров'я

Натомість у родині актора підтвердили, що той перебував у лікарні, щоправда проходив там планове обстеження.

"Якби щось було погане, мені б мама відразу повідомила. Все – нормально, жодних ексцесів", – зазначила у коментарі ресурсу "360" невістка Караченцова.

Крім того, син актора підкреслив, що його батько перебуває на дачі.

Також близькі митця пояснили, що напередодні він приїхав з дружиною з 62-ї лікарні у Красногорську, що розташовується під Москвою: тут лікарі проводили планові медичні заходи, але про необхідність госпіталізації не йшлося.

Нагадаємо, нещодавно у Миколи Караченцова медики діагностували неоперабельну ракову пухлину у лівій легені.

Теги: Новини Росії LifeStyle Новини культури Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
сьогодні, 13:00 На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
Віталій Дейнега 397
Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
сьогодні, 12:07 Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
Олексій Чибісов 2655
Скільки українців планують виїхати за кордон: основні напрямки
сьогодні, 11:09 Скільки українців планують виїхати за кордон: основні напрямки
2800
Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
сьогодні, 08:43 Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
Ян Валетов 684
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 травня, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анне Быкова 1376
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук