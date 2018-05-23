ЗМІ поширили інформацію про госпіталізацію Караченцова: родина актора дала коментар

Низка російських ЗМІ опублікувала повідомлення про те, що популярного російського та радянського актора Миколу Караченцова було госпіталізовано. Причина – вірус, який той підхопив у Ізраїлі. У зв'язку з цим у родині актора прояснили ситуацію.

Першим про це сповістив Telegram-канал Mash.

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"Ранок починається не дуже. Миколу Караченцова госпіталізували в одну з московських лікарень. Він підхопив вірус після хіміотерапії, яку проходив в Ізраїлі", – мовиться у дописі.

Натомість у родині актора підтвердили, що той перебував у лікарні, щоправда проходив там планове обстеження.

"Якби щось було погане, мені б мама відразу повідомила. Все – нормально, жодних ексцесів", – зазначила у коментарі ресурсу "360" невістка Караченцова.

Крім того, син актора підкреслив, що його батько перебуває на дачі.

Також близькі митця пояснили, що напередодні він приїхав з дружиною з 62-ї лікарні у Красногорську, що розташовується під Москвою: тут лікарі проводили планові медичні заходи, але про необхідність госпіталізації не йшлося.

Нагадаємо, нещодавно у Миколи Караченцова медики діагностували неоперабельну ракову пухлину у лівій легені.