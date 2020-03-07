ЗМІ повідомили про вибух і теракт на території заводу "Мотор Січ" у Запоріжжі: що було насправді

На території заводу "Мото Січ" у Запоріжжі завалився паркан. ЗМІ повідомили, що міг навіть статися вибух та дехто наголошував на теракті. Однак виявилося, що інцидент стався внаслідок природніх процесів. Імовірно, через просідання ґрунту.

Інцидент на заводі "Мотор Січ": що писали у мережі та ЗМІ

Першим про це повідомив у телеграмі житель Запоріжжя та місцевий активіст Денис Нечепоренко. Зокрема, він зазначав, що на заводі зруйновано паркан. Водночас Нечепоренко припустив, що міг статися підрив.

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Очевидці стверджують, що схоже на вибух, але уламків не видно (там – дуже темно). Паркан розкидано в радіусі 10 – 15 метрів,

– писав він.

Крім того, активіст опублікував фото та відео з місця інциденту.

На "Мотор Січ" у Запоріжжі зруйновано паркан: світлини з місця інциденту / Фото: Денис Нечепоренко

Повідомлення від запоріжця підхопили українські ЗМІ. Відреагував і колишній нардеп Ігор Мосійчук. Останній наголосив, що стався теракт. Також видання підкреслювали, що контрольний пакет акцій запорізького авіабудівного заводу "Мотор Січ" належить китайцям.

Що сталося насправді

Згодом Нечепоренко повідомив, що жодних вибухів не було. А усьому причина – природній процесс, імовірно просідання ґрунту.

У результаті сталося руйнування зовнішньої цегляної конструкції заводу "Мотор Січ". Частина паркану завалилася на територію приватного будинку.

Відео з місця інциденту на території заводу "Мотор Січ" у Запоріжжі

На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювали рятувальники та відповідна техніка.

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Інцидент трапився на вулиці Деповській у Запоріжжі. Це Шевченківський район міста. Судячи з карти, яку також оприлюднив Нечепоренко, місце інциденту – територія 20-го цеху заводу.



Місце завалення паркану на заводі "Мотор Січ"

До слова, у коментарях до допису активіста деякі жителі сусідніх будинків переконували, що жодних вибухів не чули. Натомість, за їхніми словами, уночі щось, мабуть, "рвануло".



Що кажуть місцеві жителі про вибух на заводі "Мотор Січ"

Пресслужба "Мотор Січ" поки інцидент не прокоментувала.

До слова, нещодавно стався вибух на одній із шахт, що розташовується на окупованому Донбасі. Інцидент трапився поблизу Шахтарська. Попередньо, вибухнув метан. У результаті загинули двоє гірників.

Що відомо про завод "Мотор Січ" у Запоріжжі? Це одне з провідних у світі підприємств з розробки, виробництва та ремонту авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів. Також тут виробляють промислові газотурбінні установки.



Історія підприємства почалася у 1907 році та сьогодні йому – вже понад 100 років. Продукцію підприємства експлуатують на літаках і вертольотах різного призначення у більш ніж 120 країнах світу. Підприємство належить до Спілки виробників нафтогазового обладнання.