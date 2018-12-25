Син Каддафі написав листа Путіну з проханням про підтримку: деталі

У 2019 році у Лівії відбудуться президентськ вибори. Син колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі Сейф аль-Іслам попросив владу Росію про підтримку.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело.

Читайте також: Кухар Путіна засвітився на переговорах військових Росії і Лівії

Сейф аль-Іслам особисто передав листа Володимиру Путіну через заступника глави МЗС Росії Михайла Богданова.

У листі він висловив надію, що РФ стане посередником у переговорах з різними політичними силами у Лівії та надасть йому фінансову допомогу.

Наша позиція полягає в тому, що ніхто не повинен бути ізольованим і виключеним із політичного життя Лівії. Сейф аль-Іслам має підтримку конкретних племен у Лівії, і має бути частиною загального політичного процесу,

– заявив заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов.

Богданов також сказав, що РФ підтримує контакти з усіма сторонами у Лівії.

"Ми підтримуємо їх усіх", – підкреслив представник Путіна на Близькому Сході.