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      Син Каддафі написав листа Путіну з проханням про підтримку: деталі

      799 Читать новость на русском
      Сейф аль-Іслам
      Сейф аль-Іслам / Фото з відкритих джерел

      У 2019 році у Лівії відбудуться президентськ вибори. Син колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі Сейф аль-Іслам попросив владу Росію про підтримку.

      Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело.

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      Сейф аль-Іслам особисто передав листа Володимиру Путіну через заступника глави МЗС Росії Михайла Богданова.

      У листі він висловив надію, що РФ стане посередником у переговорах з різними політичними силами у Лівії та надасть йому фінансову допомогу.

      Наша позиція полягає в тому, що ніхто не повинен бути ізольованим і виключеним із політичного життя Лівії. Сейф аль-Іслам має підтримку конкретних племен у Лівії, і має бути частиною загального політичного процесу,
      – заявив заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов.

      Богданов також сказав, що РФ підтримує контакти з усіма сторонами у Лівії.

      "Ми підтримуємо їх усіх", – підкреслив представник Путіна на Близькому Сході.

      Теги: Новини політики Новини Росії Лівія Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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