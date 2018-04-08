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ЗМІ повідомили, яким чином отруїли Скрипаля

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Будинок Скрипалів
Будинок Скрипалів / Фото з вільних джерел

Нервово-паралітичну речовину "Новачок" нанесли на дверну ручку будинку екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє BBC із посиланням на британське видання Mail on Sunday.

Посилаючись на останній закритий брифінг служб безпеки Великої Британії, видання повідомляє, що отруйна речовина була використана вранці 4 березня, у неділю, щоб уникнути можливості того, що до дверної ручки доторкнеться листоноша або хтось інший.

Кремль хотів, щоб його агенти покинули Великобританію до того, як можна було встановити, що в Солсбері був застосований Новачок. Тому вони понизили його токсичність і використовували цю речовину у формі гелю, а не газу, тому що, якщо б Скрипалі вдихнули такий газ, вони б померли дуже швидко,
– повідомляє виданню анонімне джерело зі служб безпеки.

Сергій Скрипаль першим доторкнувся до отруйної речовини у момент відкриття дверей. Його дочка Юлія – вже після нього, тому ступінь її ураження виявився меншим.

ЗМІ повідомляють, що через це будинок Скрипаля повністю знесуть. Зараз біля будівлі працюють слідчі.

Теги: Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Поліція Новини Росії Великобританія
Джерело: 24 Канал
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