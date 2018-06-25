ЗМІ повідомляють, що викрадений чоловік у центрі Києва є сином дипломата

Викрадений чоловік у центрі Києва, на вулиці Тургенівській, є сином фінансового аташе посольства Лівії і він 1992 року народження.

Про це повідомили видання Insider.ua та "Інтерфакс-Україна".

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Зазначється, що сина аташе застосували фізичну силу, заштовхали до салону легкового автомобіля "Фольксваген Гольф" на номерах 369ВPG, з яким зникли у невідомому напрямку.



Викрадення сина лівійського дипломата

Також повідомляється, що під час огляду місця події виявлено та вилучено паспорт громадянина Республіки Лівія на ім'я Абдусалама.



Поліція на місці викрадення

Джерела РБК-Україна у посольстві Лівії в Україні підтвердили інформацію про викрадення сина дипломата.

Нагадаємо, поліція отримала повідомлення від свідків про викрадення близько 12:00. У столиці ввели план "Перехоплення.