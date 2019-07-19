ЗМІ: Правоохоронці підозрюють сім’ю екологів з Дніпра у захопленні ділянки землі на березі річки

У розслідуванні наводяться точні дані по розміру ділянки. Вона становить понад 1500 квадратних метрів.

Чоловік керівника ініціативної групи Save Dnipro підозрюється правоохоронними органами України в самовільному захопленні земельної ділянки, розташованої біля річки, про це повідомляється в програмі розслідувань "Особливий Погляд" на "5 каналі".

У розслідуванні також вказується, що тему екології перетворили в банальну технологію, на якій багато хто намагається заробити.

З одного боку, активіст нібито захищає навколишнє середовище. Разом з тим, спокійно живе в будинку на березі річки, на землях водного фонду, це нонсенс. А скільки потрібно коштів, щоб утримувати таку недешеву нерухомість, запитують місцеві?,

– йдеться в матеріалі.

У розслідуванні наводяться точні дані по розміру ділянки, він становить понад 1500 квадратних метрів.

"Чоловік Ірини Черниш – Володимир Косюга підозрюється правоохоронними органами України в самовільному захопленні прибережного земельної ділянки біля річки Шиянки розміром 0,1520 га в районі вул. Прибережній, 52 в місті Дніпро, а також в умисному ухиленні виконання рішення Самарського районного суду міста Дніпро з приводу звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки", – говориться в матеріалі.

За словами самої керівниці ініціативної групи Save Dnipro, Ірини Черниш, майно в якому вона проживає належить не їй, а чоловікові.

"Все це домоволодіння, в якому я живу, внесено в декларацію мого чоловіка і зазначено у всіх офіційних документах, які він готував ще до нашого весілля", – заявила Черниш.