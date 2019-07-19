15:57
19 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробив пропозицію Лукашенку. Куди пропав алкоголь у Москві
      Вєсті Кремля
      21:35, 18 липня
      Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів
      Вєсті.UA
      20:25, 18 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      ЗМІ: Правоохоронці підозрюють сім’ю екологів з Дніпра у захопленні ділянки землі на березі річки

      118 Читать новость на русском
      Захоплення ділянки землі на березі річки
      Захоплення ділянки землі на березі річки / 5.ua

      У розслідуванні наводяться точні дані по розміру ділянки. Вона становить понад 1500 квадратних метрів.

      Чоловік керівника ініціативної групи Save Dnipro підозрюється правоохоронними органами України в самовільному захопленні земельної ділянки, розташованої біля річки, про це повідомляється в програмі розслідувань "Особливий Погляд" на "5 каналі".

      У розслідуванні також вказується, що тему екології перетворили в банальну технологію, на якій багато хто намагається заробити.

      З одного боку, активіст нібито захищає навколишнє середовище. Разом з тим, спокійно живе в будинку на березі річки, на землях водного фонду, це нонсенс. А скільки потрібно коштів, щоб утримувати таку недешеву нерухомість, запитують місцеві?,
      – йдеться в матеріалі.

      У розслідуванні наводяться точні дані по розміру ділянки, він становить понад 1500 квадратних метрів.

      "Чоловік Ірини Черниш – Володимир Косюга підозрюється правоохоронними органами України в самовільному захопленні прибережного земельної ділянки біля річки Шиянки розміром 0,1520 га в районі вул. Прибережній, 52 в місті Дніпро, а також в умисному ухиленні виконання рішення Самарського районного суду міста Дніпро з приводу звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки", – говориться в матеріалі.

      За словами самої керівниці ініціативної групи Save Dnipro, Ірини Черниш, майно в якому вона проживає належить не їй, а чоловікові.

      "Все це домоволодіння, в якому я живу, внесено в декларацію мого чоловіка і зазначено у всіх офіційних документах, які він готував ще до нашого весілля", – заявила Черниш.

      blog_ava
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні
      23031
      Теги: Новини України Новини Дніпра
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Антикорупційні плани у програмах партій: аналіз і коментарі
      сьогодні , 15:00 Антикорупційні плани у програмах партій: аналіз і коментарі
      Центр UA 69
      Куди піти у Будапешті: мальовничі місця європейської столиці
      сьогодні , 14:01 Куди піти у Будапешті: мальовничі місця європейської столиці
      Ірина Буртик 347
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 08:30 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      2226
      Куратор "ЛДРН" Сурков отправляет провокаторов на выборы в Украину
      сьогодні , 14:00 Куратор "ЛДРН" Сурков отправляет провокаторов на выборы в Украину
      Фашик Донецький 716
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      сьогодні , 13:45 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 4439
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук