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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ЗМІ розповсюдили фейк про коронавірус у Папи Римського: що відомо про стан Франциска

      - Читать новость на русском
      Папа Римський занедужав / independent.co.uk

      У британських ЗМІ поширили фейк про нібито підтвердження пресслужбою Ватикану зараження Папи Римського Франциска коронавірусом, який лютує в Італії. Понтифік й справді прихворів, але не коронавірусом COVID-2019.

      Джерелом дезінформації став британський журнал MCM. Це швидко підхопили і розповсюдили телеграм-канали. 

      До теми: Папа Римський Франциск захворів після зустрічі з парафіянами: фото

      Інша британська газета The Independent стверджує, що на сайт журналу здійснили хакерську атаку і розмістили фейкову новину про Папу. Водночас, станом на зараз, цю новину досі не видалено зі сайту британського журналу.


      Фейк про зараження коронавірусом Папою Франциском / Скріншот

      Що відомо про хворобу Папи Римського

      Папа Франциск протягом трьох останніх днів, через нездужання, скасовує офіційні заходи та аудієнції. У Ватикані не пояснюють, якого саме характеру нездужання у 83-річного Папи Римського. Інформація про хворобу понтифіка з’явилася після його зустрічі з парафіянами.

      Водночас, Папа Римський відслужив ранкову месу 28 лютого, привітавши наприкінці її учасників.

      Пресслужба понтифіка відмовилась відповідати на питання, чи проходив Папа тест на коронавірус.

      Напередодні журналісти зафіксували, як Папа чхає та кашляє. Відповідні фото були зроблені у четвер 27 лютого. За день до цього Франциск мав зустріч із багатотисячним натовпом парафіян, під час якої тиснув їм руки та поцілував дитину. Це відбувалося в італійському місті Барі. Серед парафіян було багато людей в респіраторних масках.

      До слова, сьогодні, 29 лютого, Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані главу УГКЦ Святослава (Шевчука).


      Зустріч Папи Римського і глави УГКЦ / Фото vaticannews.va

       Увага! В Італії триває масштабний спалах коронавірусу COVID-19. Наразі підтверджені 1049 випадків захворювання, серед них – 29 летальних випадків.

      Коронавірус в Італії: 29 людей померло, кількість хворих різко зросла
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус Covid-19 Франциск ЗМІ Ватикан Папа Римський Новини політики
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