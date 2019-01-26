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      ЗМІ розсекретили більше 100 контактів Трампа і його оточення з Кремлем під час виборів у США

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      Під час виборчої кампанії Трамп не гребував ні контактами з росіянами, ні з WikiLeaks
      Під час виборчої кампанії Трамп не гребував ні контактами з росіянами, ні з WikiLeaks / Getty Images

      Під час президентської кампанії у США 2016 року і аж до інавгурації Дональда Трампа він та його команда виходили на зв'язок з Росією та WikiLeaks понад сотню разів.

      Про який саме період йдеться? З червня 2015 року до січня 2017 року. Тобто від моменту, коли Трамп вирішив податися в президенти до його інавгурації на посаду, йдеться у розслідуванні New York Times.

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      Яке "оточення Трампа" мається на увазі? Щонайменше 17 посадовців та радників, які брали участь у виборчій кампанії Трампа. Ще з десяток осіб, наблежених до чинного очільника Білого дому, про зв'язки з Росією знали, але самі на контакт не виходили. 

      Як щодо конкретних імен? Поки відомо, що до списку потрапили екс-помічник Трампа, політтехнолог Пол Манафорт, екс-адвокат Трампа Майкл Коен, Дональд Трамп-молодший, екс-радники Трампа Джордж Пападопулос і Майкл Флінн. 

      Що означає "виходили на зв'язок"? Команда Трампа спілкувалась з росіянами в особистих зустрічах, по телефону, через текстові повідомлення та електронні листи, у месенджерах. Наприклад, Майкл Флінн мав кілька розмов з послом Росії у США Сергієм Кисляком. Останнього навідав і чоловік Іванки Трамп Джаред Кушнер. Син Трампа контактував з росіянами у справах Trump Tower, у тому числі обмінювався особистими повідомленнями з WikiLeaks. А адвокат Трампа Майкл Коен просував будівництво хмарочоса Trump Tower в Москві разом з бізнес-партнером Трампа Феліксом Сатером, який має зв'язки в Росії. Манафорт мав численні контакти з ймовірно російським розвідником Костянтином Килимником. До речі, 25 січня ФБР заарештувало у Флориді колишнього політичного радника американського президента Дональда Трампа – Роджера Стоуна. Його звинувачують у ймовірному втручанні Росії в президентські вибори в США в 2016 році.

      Звідки ці дані? Американське видання для розслідування "озброїлось" документами, які у справі представили Конгресу, записами в суді і звинуваченнями, пов'язаними з роботою спеціальної комісії, що розслідує втручання іноземців у вибори в США.

      І команда Трампа, і Росія заперечують, що остання впливала на перебіг президентських виборів у США на користь чинного очільника Білого дому. 

      Що таке WikiLeaks? Міжнародна організація, що публікує на своєму сайті таємну інформацію. Її джерела завжди залишаються анонімними. Некомерційну організацію заснував у грудні 2006 року австралієць Джуліан Ассанж.

      Теги: Новини США Новини Росії Новини політики ЗМІ Вибори у США Дональд Трамп Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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