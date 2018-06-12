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ЗМІ сповістили про майбутню посаду Жебрівського

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Павло Жебрівський
Павло Жебрівський / 24 Канал

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, який напередодні подав у відставку, імовірно, повернеться до Києва, де, за чутками, буде заступником генпрокурора.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на джерела.

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Як розповіли ресурсу люди, наближені до Адміністрації Президента, Жебрівський справді звільнився за власним бажанням, бо "утомився".

Крім того, інші співрозмовники видання переконують, що він на правах друга президента давно просився повернутися до Києва, і нарешті отримав "добро". До слова, цю версію підтверджують і джерела "Громадського" в уряді.

Також у Кабміні підкреслили, що для Жебрівського вже є нова робота.

"За чутками, але лише за чутками, він буде заступником у генпрокурора", – зауважили джерела видання.

Додамо, що Павло Жебрівський має прокурорський досвід – до того, як очолити Донеччину, він перебував на посаді керівника Антикорупційного управління Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, 11 червня голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що вирішив подати у відставку після трьох років перебування на посаді. У середу, 13 червня, його заяву, яку прийняв Президент України Петро Порошенко, має розглянути Кабмін.

За інформацією ЗМІ, його наступником на цій посаді стане чинний заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак. 

Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Павло Жебрівський ГПУ Кабінет Міністрів України Адміністрація Президента
Джерело: 24 Канал
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