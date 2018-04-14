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Отруєння екс-шпигуна у Британії: ЗМІ сповістили про нещодавню істерику Юлії Скрипаль

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У Юлії Скрипаль були проблеми з психічним здров'ям, – ЗМІ
У Юлії Скрипаль були проблеми з психічним здров'ям, – ЗМІ / Соцмережі

Під час перебуванні Юлії Скрипаль у лікарні її фізичний стан покращувався, щоправда донька колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля мала з проблеми з психічним здоров'ям, а одного разу у неї взагалі трапилася істерика.

Про це повідомляє російське видання МК.

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Зазначається, що деяким журналістам вдалося проникнути до лікарні, де перебувала Юлія Скрипаль, і поспілкуватися не лише з деякими медиками, а і з самою донькою колишнього шпигуна.

За словами представників ЗМІ, лікарі відзначали позитивну динаміку в фізичному стані Юлії, однак про її про її психічне здоров’я такого сказати не можна.

"Пацієнтку дуже сильно вивів з душевної рівноваги інформаційний бум, в центрі якого вона опинилась. Дівчині рекомендовано перебувати у спокої та мінімізувати зв'язок із зовнішнім світом (мається на увазі інтернет і читання ЗМІ), але, за словами самої росіянки, поки їй дуже важко змиритися з усім, що сталося за останній час", – мовиться у матеріалі.

Крім того підкреслюється, що 5 квітня у жертви отруєння сталася сильна істерика після того, як лікарі дозволили їй зателефонувати родичам, оскільки вважали, що така розмова не буде небезпечною для здоров'я хворої.

Отримавши в руки апарат, дівчина перш за все набрала номер свого хлопця – Степана Вікеєва, але чоловік завзято ігнорував виклики. Це стало ударом для Юлії, і у неї здали нерви. Коли закінчилася істерика, Скрипаль, засмутившись, зв'язалася зі своєю двоюрідною сестрою – Вікторією, яка записала їхню розмову довжиною у 1 хвилину 47 секунд і оприлюднила її у ЗМІ,
– додають журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доньку колишнього розвідника Сергія Скрипаля Юлію вже виписали з лікарні та перевезли у безпечне місце. За інформацією ЗМІ, зараз вона перебуває на території військової бази.

Теги: Великобританія отруєння Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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