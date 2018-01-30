ЗМІ заявили про візит до США підсанкційного російського політика

Для консультацій США відвідав директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, який перебуває під санкціями Вашингтону.

Візит відбувся минулого тижня (наприкінці січня 2018-го), повідомляють ТАСС та Reuters.

За інформацією Reuters, росіянин вів перемовини з директором Національної розвідки США Деном Коутсом. Тему розмови ЗМІ не зазначило.

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За словами посла Росії в Вашингтоні Анатолія Антонова, слова якого цитує ТАСС, під час переговорів обговорювали "спільну боротьбу з тероризмом". Про те, з ким саме зустрічався Наришкін, Антонов не уточнив.

Як зазначає "Радіо Свобода", Центральне розвідувальне управління США відмовилося прокоментувати ситуацію. Офіс Коутса не відповів на запити щодо коментаря.