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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

ЗМІ заявили про візит до США підсанкційного російського політика

01:38, сьогодні 749 Читать новость на русском
Сергій Наришкін
Сергій Наришкін / ТАСС

Для консультацій США відвідав директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, який перебуває під санкціями Вашингтону.

Візит відбувся минулого тижня (наприкінці січня 2018-го), повідомляють ТАСС та Reuters.

За інформацією Reuters, росіянин вів перемовини з директором Національної розвідки США Деном Коутсом. Тему розмови ЗМІ не зазначило.

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За словами посла Росії в Вашингтоні Анатолія Антонова, слова якого цитує ТАСС, під час переговорів обговорювали "спільну боротьбу з тероризмом". Про те, з ким саме зустрічався Наришкін, Антонов не уточнив.

Як зазначає "Радіо Свобода", Центральне розвідувальне управління США відмовилося прокоментувати ситуацію. Офіс Коутса не відповів на запити щодо коментаря.

Теги: Новини США Санкції Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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