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      ЗМІ знайшли дівчину, з якою вимагав розмови "мінер" мосту у Києві – фото

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      Дівчина, із якою вимагав розмови мінер мосту у Києві, є військовослужбовцем, – ЗМІ
      Дівчина, із якою вимагав розмови мінер мосту у Києві, є військовослужбовцем, – ЗМІ / МВС України

      Дівчина, розмови із якою колишній військовий Олексій Белько вимагав після обіцянок підірвати міст Метро у Києві, є військовослужбовцем.

      Дівчину звати Альона і вона відмовляється від інтерв’ю, про це повідомляє ТСН. Також відомо, що вона 1989 року народження.

      Дивіться також: Правоохоронці допитали мінера моста у Києві: відео допиту

      Мінер київського моста, колишній військовий Олексій Белько не висував жодних політичних вимог. Глава Нацполіції Києва Андрій Крищенко вважає, що у Белька "був надрив, психологічна драма". Ще до затримання Белько вимагав поговорити з дівчиною – її ЗМІ і знайшли. 


      Дівчина, із якою Белько вимагав розмови/ Джерело: tsn.ua


      ЗМІ знайшли дівчину, якз якою вимагав розмови "мінер" мосту у Києві 

      Хто і для чого погрожував підірвати міст Метро у Києві?

      У середу, 18 вересня, чоловік на мосту Метро власним авто частково заблокував рух по мосту і погрожував все підірвати. Поліції вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився колишній військовослужбовець, 42-річний вихідець з анексованого Росією Криму Олексій Белько. У червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції 1 кілограм вибухівки та 88 патронів. ​

      • Через інцидент рух столицею було паралізовано. Поліція відправила на місце інциденту усі необхідні служби та провела спецоперацію із затримання зловмисника.
      • Оскільки раніше у нього вилучалася вибухівка, правоохоронці на етапі операції були впевнені, що його погрози реальні і виходячи з цього, планували всі свої дії.

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що особисто звернеться до суду, щоб Белька відпустили на поруки. Йому допоможуть пройти курс реабілітації від наркотиків та допомогти жити заново.

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      Теги: Новини Києва Новини України Мінування мосту в Києві Поліція ЗМІ Медіа
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