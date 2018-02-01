ЗМІ з’ясували підозрілий факт про візити російських топ-посадовців до США

Перед публікацією списку з 210 російських чиновників і мільярдерів, щодо яких можуть запровадити санкції, США відвідали очільники трьох головних розвідувальних служб Росії.

Про це пише "Радіо Свобода".

Так, 30 січня стало відомо про візит до США директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна.

Незабаром ЗМІ дізналися про поїздки до США ще двох російських високопосадовців – директора Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортнікова і керівника Головного управління розвідки Генштабу Збройних сил Росії Ігоря Коробова.

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За інформацією The Washington Post, Бортніков і Коробов приїжджали до США минулого тижня і що керівник ФСБ зустрівся з директором ЦРУ Майком Помпео, як і Наришкін.

Про зустрічі Коробова наразі подробиці не відомі.

Директори ЦРУ регулярно зустрічаються і ведуть переговори з російськими колегами з різних питань. Але колишні працівники спецслужби США заявили, що присутність всіх трьох російських посадовців у Вашингтоні одночасно і при цьому під час розслідування можливого втручання Росії в президентську кампанію США 2016 року є "дуже незвичною".

"Я не можу пригадати такого за останні 15 років", – сказав "Радіо Свободі" колишній голова місії ЦРУ в Москві Стівен Голл.