Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня, а змінити місце голосування можна до 10 вересня. Відтак актуальним стає питання – як змінити своє місце голосування.

Коротку інструкцію в п'ять простих кроків наводить громадянська мережа "ОПОРА". Важливо Місцеві вибори 2020: в Україні офіційно стартував виборчий процес Як змінити місце голосування 1. Прийти до відділення Державного реєстру виборців: З 1 липня й до 10 вересня можна прийти у відділення державного реєстру виборців за фактичним місцем проживання. Слід знайти той відділ, що відноситься до адреси, на яку ви хочете змінити місце голосування. Зробити це можна за посиланням. ​2. Подати відповідну заяву: З собою слід мати паспорт громадянина України. Тоді ви зможете подати заяву на зміну місця голосування. Відповідний бланк можна роздрукувати вдома (у додатку за посиланням) або ж взяти безпосередньо у відділенні ДРВ. 3. Отримати повідомлення про зміну виборчої адреси: ДРВ має відповісти на вашу заяву. Таким чином вас сповістять про зміну місця голосування упродовж 15 діб. Це можуть зробити в самому відділенні Держреєстру, надіслати лист за новою адресою або ж на електронну пошту. Це лише повідомлення, тому його не потрібно брати на виборчу дільницю. 4. Перевірити себе в списку виборців: Коли ви отримали повідомлення про зміну місця голосування, оновлену інформацію можна перевірити в "Особистому кабінеті виборця". Там слід переконатися, що відображається вже нова виборча адреса.

Опісля варто також відстежити номер й адресу нової виборчої дільниці, яка відноситься до нової виборчої адреси. Це можна зробити за посиланням. 5. Прийти 25 жовтня на дільницю й проголосувати: У день голосування 25 жовтня 2020 року треба буде прийти на нову виборчу дільницю, яка відноситься до нової виборчої адреси, і проголосувати. Це можна буде зробити з 8 до 20 години, маючи з собою лише паспорт громадянина України. Важливі уточнення Процедуру подачі заяви до Держреєстру можна виконати в режимі онлайн . Це можна зробити на сайті ДРВ, але лише за наявності електронного цифрового підпису.

. Це можна зробити на сайті ДРВ, але лише за наявності електронного цифрового підпису. Люди з інвалідністю , яким складно дістатися до відділення ДРВ, можуть подати паперову заяву про зміну виборчої адреси через уповноважену особу. Остання має пройти звину процедуру, але їй потрібен власний паспорт і довіреність.

, яким складно дістатися до відділення ДРВ, можуть подати паперову заяву про зміну виборчої адреси через уповноважену особу. Остання має пройти звину процедуру, але їй потрібен власний паспорт і довіреність. Для зміни місця голосування внутрішнім переселенцям потрібен тільки паспорт громадянина України. Вони також повинні подати заяву про зміну або визначення своєї виборчої адреси.