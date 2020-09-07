Як змінити місце голосування на місцевих виборах 2020: покрокова інструкція
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня, а змінити місце голосування можна до 10 вересня. Відтак актуальним стає питання – як змінити своє місце голосування.
Коротку інструкцію в п'ять простих кроків наводить громадянська мережа "ОПОРА".
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Як змінити місце голосування
1. Прийти до відділення Державного реєстру виборців:
- З 1 липня й до 10 вересня можна прийти у відділення державного реєстру виборців за фактичним місцем проживання. Слід знайти той відділ, що відноситься до адреси, на яку ви хочете змінити місце голосування. Зробити це можна за посиланням.
2. Подати відповідну заяву:
- З собою слід мати паспорт громадянина України. Тоді ви зможете подати заяву на зміну місця голосування. Відповідний бланк можна роздрукувати вдома (у додатку за посиланням) або ж взяти безпосередньо у відділенні ДРВ.
3. Отримати повідомлення про зміну виборчої адреси:
- ДРВ має відповісти на вашу заяву. Таким чином вас сповістять про зміну місця голосування упродовж 15 діб. Це можуть зробити в самому відділенні Держреєстру, надіслати лист за новою адресою або ж на електронну пошту. Це лише повідомлення, тому його не потрібно брати на виборчу дільницю.
4. Перевірити себе в списку виборців:
- Коли ви отримали повідомлення про зміну місця голосування, оновлену інформацію можна перевірити в "Особистому кабінеті виборця". Там слід переконатися, що відображається вже нова виборча адреса.
- Опісля варто також відстежити номер й адресу нової виборчої дільниці, яка відноситься до нової виборчої адреси. Це можна зробити за посиланням.
5. Прийти 25 жовтня на дільницю й проголосувати:
- У день голосування 25 жовтня 2020 року треба буде прийти на нову виборчу дільницю, яка відноситься до нової виборчої адреси, і проголосувати. Це можна буде зробити з 8 до 20 години, маючи з собою лише паспорт громадянина України.
Важливі уточнення
- Процедуру подачі заяви до Держреєстру можна виконати в режимі онлайн. Це можна зробити на сайті ДРВ, але лише за наявності електронного цифрового підпису.
- Люди з інвалідністю, яким складно дістатися до відділення ДРВ, можуть подати паперову заяву про зміну виборчої адреси через уповноважену особу. Остання має пройти звину процедуру, але їй потрібен власний паспорт і довіреність.
- Для зміни місця голосування внутрішнім переселенцям потрібен тільки паспорт громадянина України. Вони також повинні подати заяву про зміну або визначення своєї виборчої адреси.