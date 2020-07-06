Зміна виборчої адреси онлайн: чому черг все одно не уникнути
Змінити виборчу адресу відтепер можна онлайн. Центральна виборча комісія запустила відповідний електронний сервіс. Які проблеми можуть з цим виникнути – читайте далі.
Чи дійсно всі охочі українці зможуть скористатись такою послугою – у прямому ефірі 24 каналу розповів Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.
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Але можемо говорити про те, що дива не відбулося. Змінюватиме свою виборчу адресу в електронному кабінеті дуже невеликий відсоток виборців,
– зазначив голова Комітету.
І пояснив, що багато українців погано розуміються в специфіці роботи електронних баз даних. Адже потрібно знайти відповідний сайт, заповнити там форму. До того ж, можливі різні збої. Тож, на думку Кошеля, активніше користуватимуться цим сервісом саме молодші виборці.
Кошель про зміну виборчої адреси онлайн: дивіться відео
Голова Комітету виборців також припустив: на початку вересня біля відділень Державного реєстру виборців все одно знову будуть черги. Тому тим, хто має намір взяти участь у виборах, потрібно змінювати адресу вже зараз.
"Має бути певний сигнал для українських законодавців. Адже досі мільйони виборців залишаються людьми "другого сорту". Тобто ті, хто не мають місця реєстрації, внутрішньопереміщені особи тощо", – зазначив Кошель.
Й пояснив: зараз для більшості із них вирішене питання участі у виборчих процесах. Але ці люди не можуть, скажімо, легально купити авто з-за кордону, бо митниця не дозволить їм оформити його без реєстрації. Вони мають проблеми з дитячими садками, школами та низку інших.
Кошель: Механізм реєстрації потрібно реформувати
Тому, як вважає Кошель, треба не тільки точково вирішувати проблеми. А й ухвалювати зміни до законодавства та серйозно реформувати пострадянський механізм реєстрації, який багато в чому залишається "радянською пропискою".
Він підкреслив, що у парламенті минулого скликання був розроблений відповідний законопроєкт. Він, на його думку, був досить непоганим, пройшов розгляд парламентського комітету та пропонував спрощені механізми реєстрації.
А саме – за аналогом із канадською та німецькою моделями. Коли ти не змушений доводити, що маєш право на житло. Коли для того, аби отримати місце реєстрації, достатньо договору оренди. Навіть без дозволу власника,
– підкреслив Кошель.
Голова Комітету виборців вважає, що це – принципові речі для того, аби у багатьох різних сферах спростити життя мільйонам громадян. Зараз це стосується виборів, тож потрібно цим користуватися активно. Проте більшість громадян все одно не зможуть змінити виборчу адресу.
"Хтось традиційно чекатиме до останнього дня, бо така людська психологія. А у когось не знайдеться потрібних документів. Тому лише частково ця проблема буде вирішена. А далі потрібно повністю реформувати пострадянський механізм реєстрації", – підсумував він.