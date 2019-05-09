Зміна дати заснування деяких міст України: заява В'ятровича

Володимир В’ятрович, який є Головою Українського інституту національної пам'яті, працюватиме над зміною дати заснування деяких українських міст.

Декомунізація в Україні показала шар російського імперського минулого, який нині використовує Російська Федерація. Про це Володимир В'ятрович розповів "Громадському".

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Росія намагається переконати в тому, що українців ніколи не було, а всі міста на півдні з'явилися тільки тому, що там з'явилася Російська імперія.

Датування таких міст як Дніпро чи Одеса абсолютно прив'язана до часів Російської імперії попри те, що те ж Дніпро, та ж Одеса мають набагато довшу історію існування до появи там імперії,

— розповів Володимир В'ятрович.

Голова Українського інституту національної пам'яті пояснив, що не пропонує закреслити сторінку історії про заснування населених пунктів імператорками чи царями, а хоче їх досліджувати.



Володимир В’ятрович

"А якщо є факт, що Одеса на 300 років старша? Проте ми визначаємо створення Одеси від кінця 18 століття, а саме від Катерини. Тоді очевидно, що нам треба буде говорити про певне передатування. Якщо буде факт, що той чи інший населений пункт створений саме в часи імперії якимось російським воєначальником — добре, хай залишається", – додав В'ятрович.