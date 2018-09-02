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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

"Зміна гравців": хто та для чого міг організувати вбивство Захарченка

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До підриву Захарченка можуть бути причетними "свої"
До підриву Захарченка можуть бути причетними "свої" / Фото з відкритих джерел

До вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка у центрі окупованого Донецька можуть бути причетними і його охоронець, і навіть новий ватажок "ДНР" Дмитро Трапезніков. Водночас, саме вбивство є результатом внутрішніх розбірок у самопроголошеній республіці, які тривали через бажання змінити лідера бойовиків.

Про це з посиланням на власне джерело у спецслужбі проросійських бойовиків пише "Росбалт".

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Увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Раніше бойовики повідомляли, що саморобний вибуховий пристрій було замасковано під освітлювальне обладнання всередині ресторану та дистанційно приведено у дію. За словами окупантів, до вибуху могла бути причетна близька до Захарченка людина, зокрема його охоронець Олександр Костенко.

Поминки Кобзона мали відбутися в кафе, яке за паперами належить охоронцеві Захара (прізвисько Олександра Захарченко, – 24 Канал), за фактом кафе було під самим Захаром. І закласти вибухівку в люстру без допомоги своїх не змогли б. Є доказ того, що охоронець глави "ДНР" брав безпосередню участь у цьому,
– розповів співрозмовник видання.

Окрім того, за словами інформатора, до підриву бойовиків, навряд чи причетні "українські диверсанти".

"Можу лише припустити, що вбивство було виконано руками якихось українських "патріотів". Але насправді коріння набагато глибше. Ось, скажіть, яка мета цього вбивства? Не стало Захарченка, і що? "ДНР" від цього не розвалилася. Буде новий глава, і загальної суті це ніяк не змінить. Я вважаю, що цей інцидент, якщо можна так висловитися, ніщо інше як зміна ключових гравців на ігровому полі", – підкреслив він.

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За даними видання, новий ватажок самопроголошеної "ДНР" Дмитро Трапезніков є ставлеником українського олігарха Ріната Ахметова, і навряд чи його особа на чолі окупантів влаштує Кремль.

"Трапезніков – не та персона, яка потрібна Москві. А вірніше силовому блоку, який, як я вважаю, і причетний до смерті Захарченко. Я думаю, його ще змінять. Або він сам передасть повноваження одному з міністрів, або ж будуть оголошені вибори, і як наслідок біля керма стане потрібна людина. Захарченко, до речі, якщо пам'ятаєте, хотів скасувати вибори та продовжити собі повноваження. Мабуть, цю ініціативу нагорі  сприйняли в штики", – зауважило джерело в уряді "ДНР".

Зазначається, що Захарченка вже не раз просили піти самостійно з посади ватажка бойовиків, проте він "вірив у свою недоторканність".

Також відзначається, що самого Трапезнікова теж підозрюють у співучасті в організації теракту. Дивним став той факт, що він регулярно перебував поруч з Захарченком, проте у день вбивства, виявився в іншому місці.

Можу припустити, що вибух – це наслідки внутрішніх розборок. Адже владу в Донецьку переділити намагалися не раз. І як відомо, Захарченко був першим, хто "доїв" підприємства Ахметова, ось і отримав путівку на той світ,
– зазначив один з депутатів "ДНР".

Нагадаємо, 2 вересня у Донецьку відбулося прощання з ватажком проросійських бойовиків Олександром Захарченком в будівлі Донецького державного академічного театру опери та балету імені Солов'яненка. Його ховали у закритій труні, а на церемонії приїхали чиновники з окупованого Криму, Росії та самі донеччани.

Теги: Новини України Жертви Вбивство Захарченка Новини Росії Війна на Донбасі Новини Донецька Новини політики Рінат Ахметов
Джерело: 24 Канал
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