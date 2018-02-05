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Зміна клімату: які наслідки можуть мати аномально теплі зими

20:39, сьогодні 835 Читать новость на русском

А от за оцінками синоптиків, цього року в Україні було найменше морозних днів за останнє десятиріччя. Щоправда більшість людей погода влаштовує: мерзнути нам не доводиться, та й за опалення менше платити. Та екологи попереджають про жахливі наслідки зміни клімату.

Цієї зими у курортному штаті США Флорида вперше за 30 років випав сніг. Біля Массачусетсу замерз океан. А в найбільшій пустелі світу Сахарі сніжить уже другий рік поспіль. Тим часом в Україні взимку розцвітають квіти, зеленіє трава і з’являються бруньки на деревах. Метеорологи, екологи і кліматологи переконані: радіти нічому, глобальна кліматична система розбалансувалася.

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Десь з 89 року в Україні настав такий період по 2017. Період, майже безперервний коли середньорічна температура значно перевищує норму. Середньорічна температура – це і є показник глобального потепління. Якщо взяти період з 1991 по 2017, то у Києві температура середня за цей період на 2 градуси підвищилася,
– розповіла агрометеоролог Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

І хоча клімат у світі змінювався завжди, адаптуватися до нових умов нині буде складніше, попереджають екологи. Через аномально теплі зими та посухи влітку почастішають лісові пожежі, зменшуватимуться запаси питної води і знижуватимуться врожаї.

І в першу чергу аграрії мають подумати про зміну агротехнологій, про зміну цілого набору культур, які або стійкі до посухи, від якої потерпають південні регіони влітку, або інші сорти, які будуть сприятливі і будуть вирощені північніше від територій, які традиційно є територіями для зернових

Якщо глобальна температура у світі підніметься більше, ніж на два градуси – станеться катастрофа. Наприклад, південь Іспанії і Португалії, Туреччини, деякі регіони Марокко, Алжиру, Тунісу можуть перетворитися на пустелю вже до кінця століття. Стримати глобальне потепління взялися країни-учасники Паризької угоди.

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До її підписання долучилася й Україна. У Мінекології розробили Концепцію кліматичної політики в Україні до 2030 року. Планують підвищувати енергоефективність, більше використовувати джерела відновлювальної енергії та зменшити викиди парникових газів. Утім, експерти кажуть: стратегія не ефективна.

А поки експерти жваво критикують концепцію, міжнародні організації радять зосередитись на розвитку альтернативної енергії. Україна на 29 місці із 36 найпривабливіших для інвестування у відновлювальну енергію країн. Могли б успішно розвивати і сонячну, і вітроенергетику, потрібні лише інвестиції.

Однак, клімат, схоже, змінюється швидше, ніж працюють чиновники. Якщо так буде далі, то нам доведеться звикнути до коротких теплих зим, пекельного літа та постійних різких змін погоди, попереджають метеорологи

Теги: Новини України наука клімат Погода Екологія
Джерело: 24 Канал
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