Зміна місця голосування: як пройшов останній день подачі заявок й чи можна спростити цей процес

25 березня – останній день, коли українці могли змінити місце голосування у першому турі президентських виборів. У відділеннях державного реєстру виборців обіцяли працювати до останнього клієнта.

Як пройшов останній день подачі заявок у столиці

У коридорах Голосіївської районної державної адміністрації, як і у інших РДА у Києві, утворилися чималі черги. Хоча для прийому документів там залучили майже весь персонал.

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Речник Голосіївської РДА Валентина Пушина розповіла, що на відділ реєстру виборців працювала майже вся адміністрація працювала. Адже чотири особи відповідного відділу просто фізично не могли б справитись з такою кількістю людей.

Я – працівник департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту. У зв'язку зі службовою необхідністю й для зручності громадян нашого району ми залучені й до роботи у відділеннях реєстру виборців,

– розповіла одна зі співробітниць РДА.

Крім цього, для зручності громадян у коридорі адміністрації встановили копіювальні апарати, а для очікування виділили актову залу.



Голосіївська РДА у Києві

Чи можна спростити процедуру

Зазначимо, що змінити місце голосування до 25 березня міг кожен громадянин України, який у день голосування буде перебувати не за місцем реєстрації. Потрібно було лише мати документ, який це підтверджує – наприклад, довідку з місця праці.

На президентських виборах у 2019 році процедуру зміни місця голосування максимально спростили: досі заяву можна було подавати лише за місцем реєстрації. До речі, для того, щоб проголосувати у другому турі, процедуру доведеться пройти ще раз.

Ті ж, хто голосує за кордоном, можуть подати заяву у посольствах чи консульствах. Тим, хто живе далеко від дипломатичних установ, доводиться планувати для цього окрему подорож.

Щоб полегшити процедуру ще більше, у громадянській мережі "Опора" запропонували дозволити голосувати онлайн, як це роблять у багатьох країнах Європи. Крім цього, варто подбати про зміну місця голосування заздалегідь. Адже ще декілька тижнів тому цей процес займав до десяти хвилин.

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