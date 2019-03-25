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      Зміна місця голосування: як пройшов останній день подачі заявок й чи можна спростити цей процес

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      25 березня – останній день, коли українці могли змінити місце голосування у першому турі президентських виборів. У відділеннях державного реєстру виборців обіцяли працювати до останнього клієнта.

      Як пройшов останній день подачі заявок у столиці

      У коридорах Голосіївської районної державної адміністрації, як і у інших РДА у Києві, утворилися чималі черги. Хоча для прийому документів там залучили майже весь персонал.

      Вибори президента: що потрібно знати українцям – читайте у матеріалі 24 каналу

      Речник Голосіївської РДА Валентина Пушина розповіла, що на відділ реєстру виборців працювала майже вся адміністрація працювала. Адже чотири особи відповідного відділу просто фізично не могли б справитись з такою кількістю людей.

      Я – працівник департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту. У зв'язку зі службовою необхідністю й для зручності громадян нашого району ми залучені й до роботи у відділеннях реєстру виборців,
      – розповіла одна зі співробітниць РДА.

      Крім цього, для зручності громадян у коридорі адміністрації встановили копіювальні апарати, а для очікування виділили актову залу. 


      Голосіївська РДА у Києві

      Чи можна спростити процедуру 

      Зазначимо, що змінити місце голосування до 25 березня міг кожен громадянин України, який у день голосування буде перебувати не за місцем реєстрації. Потрібно було лише мати документ, який це підтверджує – наприклад, довідку з місця праці.

      На президентських виборах у 2019 році процедуру зміни місця голосування максимально спростили: досі заяву можна було подавати лише за місцем реєстрації. До речі, для того, щоб проголосувати у другому турі, процедуру доведеться пройти ще раз.

      Ті ж, хто голосує за кордоном, можуть подати заяву у посольствах чи консульствах. Тим, хто живе далеко від дипломатичних установ, доводиться планувати для цього окрему подорож. 

      Щоб полегшити процедуру ще більше, у громадянській мережі "Опора" запропонували дозволити голосувати онлайн, як це роблять у багатьох країнах Європи. Крім цього, варто подбати про зміну місця голосування заздалегідь. Адже ще декілька тижнів тому цей процес займав до десяти хвилин.

      Більше про кандидатів у президенти дивіться тут.
      Матеріали про нерухомість кандидатів у президенти можна дізнатися тут.


      Головні дати виборів президента України
       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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