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      Зміна ренти має відбуватися в рамках комплексної податкової реформи, – ЄБА

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      Видобуток залізної руди
      Видобуток залізної руди / gmk.center

      Європейська Бізнес Асоціація закликала владу дотримуватися принципу стабільності податкової системи та запровадити нові підходи до формування рентної плати на залізну руду в рамках реформи податкового законодавства, анонсованої прем'єр-міністром на 2020 рік.

      Про це йдеться в заяві асоціації, пише UAprom.

      "Бізнес підтримує анонсовані прем'єр-міністром України наміри почати в 2020 році комплексну податкову реформу. У той же час деякі пропоновані зміни в законопроєктах 1210 і 1210-1 (зокрема щодо рентної плати за користування надрами), на думку бізнесу, фактично випереджають події, суттєво трансформуючи податковий ландшафт для окремих сегментів бізнесу вже зараз, тобто ще до представлення і обговорення планованої реформи. Тому, щоб країна мала дійсно якісні та стабільні податкові правила, пропозиції щодо змін у порядку оподаткування "ресурсних" платежів варто розглянути саме при плануванні очікуваної податкової реформи", – йдеться в заяві.

      Поспіх у прийнятті змін у податкове законодавство може нашкодити податковим надходженням як у короткостроковій, так і в більш віддаленій перспективі, вважають в ЄБА.

      В якості компромісного рішення в асоціації запропонували тимчасово на 2020 рік "розглянути варіант підвищення ставки для залізної руди з 8% до 10% та встановити мінімальний поріг рентабельності на рівні 150% облікової ставки НБУ".

      blog_ava
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