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      Зміна власників "Ростдорстроя" – що за лаштунками?

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      Зміна власників "Ростдорстроя" – що за лаштунками?
      Зміна власників "Ростдорстроя" – що за лаштунками? / "Думская"

      Недавня зміна власників у дорожньо-будівельній компанії "Ростдорстрой" несподівано привернула до себе підвищену увагу різного роду експертів, представників бізнесу та місцевих еліт. Про це вже активно пишуть ЗМІ навіть у Києві, експерти звернули увагу, що здавалося б, у чому ексклюзивність ситуації з "Ростдорстроєм", якщо аналогічні події досить часто відбуваються у багатьох компаніях?

      Парад конспірологічних теорій вражає своїм різноманіттям і фантастичністю домислів: від заниженої ціни, відходу від правосуддя до фіктивності угоди. Дійсно, низці експертів сума угоди здалася дещо заниженою. Але, по-перше, реальна сума, відповідно до умов контракту, не розголошується, а по-друге, компанію було продано за ціною, що є вищою за ринкову вартість основних фондів, але дешевше, аніж оцінювали її за фінансовими показниками та можливо нижче, аніж очікували акціонери.

      Треба розуміти, що будь-який бізнес оцінюється у ту суму, яку за нього готові заплатити в конкретних умовах місця та часу. До того ж, слід враховувати, що не завжди виключно економічний інтерес лежить в основі наших дій.

      Ми не можемо скидати з рахунків нинішню непросту, м'яко кажучи, економічну ситуацію в Україні. Як події розвиватимуться далі, особливо в умовах політичної нестабільності напередодні двох виборчих кампаній – президентської та парламентської – теж невідомо. Більш того, ми не можемо не враховувати, що сьогодні Україна – це воююча країна, на території якої йдуть реальні воєнні дії. Все це розуміють і колишні власники "Ростдорстрою" Жуков і Рацкевич, які, до речі, вже давно вийшли на арену світового бізнесу. Відтак, враховуючи вищеперераховані обтягливі обставини, 3-х відсотковий актив, а саме стільки займав "Ростдорстрой" від загального портфелю активів ("Інтерфінанс"), перестав бути цікавим.

      До того ж, згадаємо негативний медійний фон, який останнім часом супроводжував "Ростдорстрой". Спроби представників компанії роз'яснити, що розслідування НАБУ проводилося щодо посадових осіб одеської міськадміністрації, а не компанії, що "Ростдорстрой" ніколи не був пов'язаним із Трухановим і співробітники компанії не перешкоджали, а навпаки, допомагали НАБУ розібратися в ситуації – ніяк не вплинуло на вектор громадської думки щодо "Ростдорстрою". Що, звісно, і є зрозумілим.

      Засилля застарілих стереотипів тягне за собою непорушні громадські установки – що заробити чесним шляхом у нас в країні не можна, що тільки близькість до влади та дружба з "сильними" світу цього гарантує просування та зростання. Загалом, тут навіть не важливо, ким і з якою кінцевою метою інспірувалися численні спекуляції, головне, що компанія зазнала значних репутаційних втрат.

      Ситуація як в анекдоті – "ложечка знайшлася, а ось осад залишився". Так що, не виключено, що і це стало каталізатором зміни засновників "Ростдорстрою". І взагалі, це виключно справа власників – як колишніх, так і нинішніх. 

      Теги: Новини України Новини політики Дороги
      Джерело: 24 Канал
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