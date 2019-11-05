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      Зміни для ФОПів: експерт пояснив, на які ще проблеми варто очікувати бізнесу

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      Як зміниться фіскальна політика
      Як зміниться фіскальна політика / economistua.com

      Закони 128 і 129, які зобов’язують підприємців використовувати касові апарати та вводять штрафи для тих, хто цього не робитиме, зараз активно обурюють малих та середніх підприємців з усієї України. Але це – квіточки, порівняно із тими змінами, які будуть запроваджені далі.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловив експерт Реанімаційного Пакету Реформ В'ячеслав Черкашин.

      Також цікаво: Малі підприємці влаштували протест біля Офісу Президента: чого вимагають

      За його словами, український бізнес пам'ятає, що зовсім нещодавно у нього виникала купа питань через удавані операції. Тоді бізнесменам доводилося масово оскаржувати в судах невизнання податковими органами витрат за ознакою непов'язаності останніх з господарською діяльністю або удаваності операцій. Ця історія може повторитись, якщо буде прийнято скандальний законопроєкт 1210-1.

      Про який законопроєкт ідеться?Законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" зареєстрували у Верховній Раді 30 серпня.

      Бізнес-спільнота розкритикувала законпроєкт - бізнес турбують високі штрафи, розширення бази оподаткування рентою і зміни щодо акцизів.

      Комітет рекомендував до першого читання прийняти альтернативний 1210-1, але все заблокувалось через одіозність документу.

      Корисна інформація: Нові правила для ФОПів: експерт пояснив, як бізнесу мінімізувати втрати

      За його словами, цей документ – це величезний пласт змін адміністрування, в якому звалено все накупу – і деофшоризацію, і посилення повноважень податкової служби.

      Колись у бізнесу була купа проблем через удаваність операцій – коли операції не відповідають господарській діяльності. Зараз все це хочуть повернути. Якщо операція не відповідає економічному сенсу угоди або стандартній поведінці платника податків, то податківець зможе відіграти фінансовий результат цієї операції. При цьому удаваною податківці можуть визнати майже будь-яку операцію. Тому поки що нові правила для ФОПів – це ще квіточки, порівняно з прийдешнім 1210,
      – сказав він.

      Разом з тим, як написав Черкашин у своєму блозі, законопроект 1210-1 містить "критичний набір методів збору податків з тортурами". При цьому мається на увазі велика кількість норм, від початку "мисливського сезону" на незареєстровані постійні представництва нерезидентів та бізнесу українських інвесторів за кордоном, до делегування фіскалам широких прав на невизнання витрат компаній та первинних документів платників податків".

      Важливо: Зміни для ФОПів: чи треба буде платити за касові апарати

      До слова, раніше Міністр економіки Тимофій Милованов звернувся до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією переглянути низку положень скандального законопроєкту 1210. Зокрема, він запропонував переглянути запропоновані законопроєктом підходи до нарахування ренти на залізну руду і збільшення рентних платежів.

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Податковий кодекс Податки Державна податкова служба
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