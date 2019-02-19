Зміни для ФОПів: що їм хочуть заборонити і чому

В уряді задумали побороти ФОПізацію на підприємствах. І таким чином – змусити бізнес платити більше податків. І – захистити працівників. Позитив у цьому рішенні побачили далеко не всі. Бо є інша сторона медалі.

Новації щодо діяльності ФОПів запронували у Міністерстві соціальної політики. Мета авторів законопроекту – "посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці".

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Що хочуть заборонити ФОПам

Точніше, хочуть заборонити роботодавцям – оформляти співробітників на підприємстві як ФОП. І співпрацювати з ними за цивільно-правовими відносинами. Натомість використовувати тільки трудові.

Чому роботодавцям вигідні працівники-ФОПи:- менше податків – за ФОПів не треба платити 22% ЄСВ з фонду зарплат;

- ФОП 3 групи на спрощенній системі оподаткування платить 5% від доходу + мінімальний соцвнесок 918 гривень за місяць.

А для цього планують додати до Кодексу законів про працю нову статтю, в якій пропишуть "ознаки наявності трудових відносин". Всього їх 7. Якщо в наявності хоча б 3 – відносини з працівником вважатимуться трудовими, і працедавець буде зобов'язаний оформити такого співробітника офіційно у штат, або ж – заплатити за нього штраф більше 125 тисяч гривень (30 мінімальних зарплат, за чинним трудовим законодавством).

Ось ці 7 ознак трудових відносин:

- ФОП за роботу в інтересах роботодавця отримав гроші 2 і більше разів;

- людина виконала роботу особисто, але за дорученням і під контролем зацікавленої особи;

- винагорода за роботу – єдине джерело, або більше 75% від всього доходу ФОП-а за останні 6 місяців;

- людина працює на вказаному роботодавцем місці і виконує правила внутрішнього трудового розпорядку;

- ФОП виконує таку саму або подібну роботу, як і наймані працівники роботодавця;

- організацію місця і умов праці забезпечує зацікавлений у результатах роботи роботодавець;

- час роботи і відпочинку встановлює роботодавець.

Кому і чому корисна така заборона

У Мінсоцполітики таким чином хочуть захистити трудові права людей, яких змушують працювати як ФОПи. Адже таким чином їх позбавляють соціального пакету: гарантованих відпустки, лікарняних, збереження місця роботи, посади та середньої зарплати у випадку вагітності, служби в армії чи виконання громадських обов'язків.



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Заступник голови Ради НБУ Тимофій Милованов став на захист ідеї урядовців: ФОПи створюють нерівні правила гри на ринку, заводять економіку в тінь, унеможливлюють розвиток фінансових ринків. Він пояснив: на якихось підприємствах використовувати роботу ФОП простіше (як в ІТ чи торгівлі), а десь – неможливо (у промисловості). Звідси – різне податкове навантаження. Тому у сфери з вигіднішими умовами йдуть працювати більше людей. А менш вигідні (як промисловість) – не розвиваються.

Підприємства, що працюють з ФОПами, хоч мають меншу ставку податку, але залежні від правоохоронних та податкових органів, звідки "виростає" корупція і "маски-шоу". А офіційні роботодавці – змушені платити більше податку, отже – менш конкурентоспроможні порівняно з першими. Також компанії з ФОПами в якості працівників не показують прозору бізнес-модель, не можуть отримати банківське фінансування, натомість збільшують тіньове. І заважають розвитку фінансових ринків.

Але у соцмережах аргументи Милованова взяли на кпини.

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Хто і чому проти

Найпершою засудила антиФОПівську ініціативу ІТ-галузь (а вона дає мільярди податків у держбюджет). Співзасновник ІТ-компанії Ethicontrol Олег Лагодієнко пояснив, що їхній стартап інвестував більше двох років, щоб створити продукт світового рівня, беж жодних пільг і підтримки: "Без ФОПів витрати були б на 50% більшими, і не факт, що нам би вистачило ресурсу".

Також чимало ФОПів залучають до роботи у ритейлі, сфері послуг, агро- та будівельному бізнесах. Їм у випадку офіційного оформлення працівників треба буде платити більше податків.



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Ще гірша перспектива вимальовується у фрілансерів-ФОПів: вони часто виконують регулярну роботу для одного замовника, вона приносить їм понад 75% всього доходу, і цю ж роботу виконують штатні працівники замовника. Відтак – фрілансери просто втратять роботу, якщо роботодавець не захоче/не зможе взяти їх у штат.

Бізнесмен Антон Порецков звернув увагу: у погоні за сплатою ЄСВ є ризик втратити навіть 5%, який платили ФОПи, і податок на прибуток. А за 6 місяців є ймовірність втрати 80% робочої сили бізнесу, а разом з ним – купівельної спроможності, ПДВ і акцизів, які вони платили.

Який може бути вихід

Замість знищувати діючу модель – варто запропонувати альтернативу, кажуть противники заборони ФОПізації. Милованов запропонував разом з відмовою від роботи з ФОПами – зниження ставки податку. Ще одна з думок, що звучать – встановити ліміти по єдиному податку. Але поки що висновок: треба шукати баланс між "схематозом" та можливостями для ведення простого і зрозумілого малого бізнесу.

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