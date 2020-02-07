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      Зміни до Кодексу системи передачі: хто має оплачувати тариф на передачу електроенергії

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      Електроенергія / comments.ua

      Сьогодні, 7 лютого, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, прийняла зміни до Кодексу системи передачі.

      Ці зміни до Кодексу системи передачі уточнюють норми Кодексу системи передачі.

      Вони усувають подвійне тлумачення учасниками ринку його положень, які стосуються обов’язку сплати експортерами тарифу на послуги з передачі, а також експортерами та імпортерами тарифу на послуги з диспетчерського управління, як і іншими учасниками ринку.

      Цей підхід передбачений Законом України "Про ринок електричної енергії". Згідно з ним передача електричної енергії – це транспортування електричної енергії електричними мережами оператора системи передачі від електричних станцій до пунктів підключення систем розподілу та електроустановок споживання (не включаючи постачання електричної енергії), а також міждержавними лініями.

      Оскільки учасники ринку фізично користуючись мережами ОСП з метою транспортування електричної енергії до енергосистеми країни, в яку здійснюється експорт електроенергії, то вони мають оплачувати послуги з передачі електричної енергії, так само як їх оплачують і всі споживачі на території України.

      Звільнення експортерів від оплати послуги з передачі суперечить Закону України "Про ринок електричної енергії". Воно може призвести до зростання тарифу на послуги з передачі більш як на 4% (на 1 коп./кВт.год), що відіб'ється на кінцевій ціні електроенергії для всіх споживачів України.

      Послуги з передачі електроенергії та з диспетчерського управління сплачуються усіма учасники внутрішнього ринку, тому не можуть бути розцінені як додаткові платежі, пов'язані з імпортом або експортом товару. Скасування такої плати є наданням преференцій експортерам електроенергії перед іншими учасниками ринку електричної енергії.

      Порядком встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 22.04.2019 № 585, передбачено врахування обсягів експорту електричної енергії при розрахунку тарифу на послуги з передачі електричної енергії.

      При несплаті експортерами послуг з передачі НЕК "Укренерго" недоотримає кошти для здійснення своєї діяльності, у тому числі в частині виконання зобов’язань зі сплати "зеленій" генерації.

      Зазначимо, що в ІІ півріччі 2019 року на території України здійснювали діяльність з експорту електричної енергії 7 суб’єктів, частина з яких повністю розрахувалися за послуги з передачі електричної енергії.

      Додамо, що проти цього рішення виступали депутат Гриб ("Опозиційний блок") та депутат Олексій Кучеренко від фракції "Батьківщина". "Утрималася" під час голосування член НКРЕКП Олена Антонова, яка до призначення у НКРЕКП працювала у ДТЕК.

      Під час парламентської кампанії 2019 року компанія ДТЕК Ріната Ахметова фінансувала заходи, які кандидатка в нардепи Вікторія Гриб зі 105-го виборчого округу використовувала як власну політичну агітацію.

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      Теги: Електроенергія Енергетика Тарифи
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