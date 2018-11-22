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      Верховна Рада затвердила зміни до Конституції стосовно курсу до ЄС та НАТО у першому читанні

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      Рада затвердила зміни до Конституції стосовно курсу до ЄС та НАТО
      Рада затвердила зміни до Конституції стосовно курсу до ЄС та НАТО / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 22 листопада, Верховна Рада у першому читанні затвердила президентський законопроект (№9037) про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу країни на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО.

      За це рішення проголосували 311 народних депутатів.

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      Законопроект вніс до Конституції такі зміни:

      – абзац 5 преамбули після слів "громадянської злагоди на землі України" доповнити словами "та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України";

      – пункт 5 частини 1 статті 85 викласти в такій редакції: "визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору";

      – статтю 102 доповнити частиною 3 такого змісту "президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору";

      – статтю 116 доповнити пунктом 1 із позначкою 1 такого змісту: "забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

      – пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" виключити.

      Також законопроект визначає, що Президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО.

      Крім того, передбачається, що Кабінет міністрів забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі і НАТО.

      Також, Президент України Петро Порошенко під час виступу в Раді заявив, що надіється, що депутати остаточно підтримають зміни до Конституції щодо руху в НАТО і ЄС вже на початку 2019 року.

      Сподіваюся, що в лютому на наступній сесії ми приймемо зміни до Конституції остаточно,
      – наголосив глава держави.

      Нагадаємо, 3 вересня Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору" (№9037).

      У НАТО, коментуючи цей законопроект наголосили, що підтримують право України самостійно обирати свій євроатлантичний шлях без зовнішнього втручання.

      Теги: Новини України Верховна Рада Петро Порошенко Новини політики НАТО Євросоюз Конституція
      Джерело: 24 Канал
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