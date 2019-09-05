Зміни до Податкового кодексу: металурги звернулись до органів державної влади через наслідки

Президент ОП "Укрметалургпром" О. Каленков та голова Федерації металургів України С. Біленький звернулись спільним листом до представників органів державної влади.

Причиною їхнього спільного листа став проекту Закону № 1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві". Він, переконані металурги, буде мати катастрофічні наслідки.

Представники металургійної галузі України просять переглянути і не допустити прийняття проєкту Закону № 1210.

У листі автори пояснюють, що вітчизняні підприємства з видобування залізної руди є одними з найбільших в Україні платників до бюджетів всіх рівнів та у Пенсійний фонд. У 2018 році ними було перераховано більше 19,4 млрд грн податків та зборів. Будь-який додатковий фіскальний тиск на ці підприємства призведе до відповідного зниження інвестицій, втрати конкурентоспроможності та ринків збуту. Це, у свою чергу, призведе до того що українські ГЗК втратять ринок Китаю, на який приходиться понад 20% українського експорту залізорудної сировини.

Втрата китайського ринку еквівалентна закриттю двох таких підприємств, як Інгулецький ГЗК та Центральний ГЗК. Це передбачає закриття 10 тис. робочих місць, безпосередньо зайнятих у залізорудному виробництві, і ще 10-15 тисяч працівників суміжних галузей.

Більш того, впровадження запропонованих новацій щодо ренти на видобування залізної руди на руку російським виробникам обкотишів і залізорудного концентрату з підвищеним вмістом заліза, які є прямими конкурентами українських виробників, зокрема, на ринку ЄС, обсяг якого тільки за 1 півріччя 2019 р. для українських експортерів становив 5,8 млн т залізорудного концентрату і обкотишів, і втрата якого еквівалентна закриттю Південного ГЗК (а це 6,6 тис. працівників-"рударів" та ще 7-10 тис. працівників у суміжних галузях).

Лист-звернення Каленков та Біленький написали голові ДРС Ляпіній, міністру розвитку громад і територій України Бабаку, голові ВРУ Розумкову, секретарю РНБО України Данилюку, голові СБУ Баканову, голові Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Красносільському, голові Комітету ВРУ з питань бюджету Арістову, голові Комітету ВРУ з питань інтеграції України з ЄС Климпуш-Цинцадзе, голові Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Наталусі, голові Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву, в.о. голови ДФС Гутенку, міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Милованову та міністру фінансів України Маркаровій.