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      Зміни до Податкового кодексу: металурги звернулись до органів державної влади через наслідки

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      Металургія
      Металургія / 1news.com.ua

      Президент ОП "Укрметалургпром" О. Каленков та голова Федерації металургів України С. Біленький звернулись спільним листом до представників органів державної влади.

      Причиною їхнього спільного листа став проекту Закону № 1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві". Він, переконані металурги, буде мати катастрофічні наслідки.

      Представники металургійної галузі України просять переглянути і не допустити прийняття проєкту Закону № 1210.

      У листі автори пояснюють, що вітчизняні підприємства з видобування залізної руди є одними з найбільших в Україні платників до бюджетів всіх рівнів та у Пенсійний фонд. У 2018 році ними було перераховано більше 19,4 млрд грн податків та зборів. Будь-який додатковий фіскальний тиск на ці підприємства призведе до відповідного зниження інвестицій, втрати конкурентоспроможності та ринків збуту. Це, у свою чергу, призведе до того що українські ГЗК втратять ринок Китаю, на який приходиться понад 20% українського експорту залізорудної сировини.

      Втрата китайського ринку еквівалентна закриттю двох таких підприємств, як Інгулецький ГЗК та Центральний ГЗК. Це передбачає закриття 10 тис. робочих місць, безпосередньо зайнятих у залізорудному виробництві, і ще 10-15 тисяч працівників суміжних галузей.

      Більш того, впровадження запропонованих новацій щодо ренти на видобування залізної руди на руку російським виробникам обкотишів і залізорудного концентрату з підвищеним вмістом заліза, які є прямими конкурентами українських виробників, зокрема, на ринку ЄС, обсяг якого тільки за 1 півріччя 2019 р. для українських експортерів становив 5,8 млн т залізорудного концентрату і обкотишів, і втрата якого еквівалентна закриттю Південного ГЗК (а це 6,6 тис. працівників-"рударів" та ще 7-10 тис. працівників у суміжних галузях).

      Лист-звернення Каленков та Біленький написали голові ДРС Ляпіній, міністру розвитку громад і територій України Бабаку, голові ВРУ Розумкову, секретарю РНБО України Данилюку, голові СБУ Баканову, голові Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Красносільському, голові Комітету ВРУ з питань бюджету Арістову, голові Комітету ВРУ з питань інтеграції України з ЄС Климпуш-Цинцадзе, голові Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Наталусі, голові Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву, в.о. голови ДФС Гутенку, міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Милованову та міністру фінансів України Маркаровій.

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      Теги: Законодавство Податковий кодекс Металургія Експорт
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