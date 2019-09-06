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      Зміни до Податкового кодексу призведуть до зупинок підприємств і масових звільнень

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      Сергій Біленький
      Сергій Біленький / cmd-ua.org

      Зміни до Податкового кодексу здатні завдати непоправної шкоди економіці держави.

      Про це заявив в ефірі 24 каналу голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

      За його словами, йдеться про законопроєкт №1210, автором якого є керівник профільного комітету парламенту Данило Гетьманцев. Як зазначив Сергій Біленький, частина змін, закладених в документі, носить вкрай негативний характер для українських підприємців. Найбільше насторожує бізнес посилення фіскального контролю, збільшення рентних платежів за видобуток залізної руди, обкладання ПДВ експортних операцій, розширення бази оподаткування тощо.

      Загалом законопроєкт містить понад 180 сторінок і підприємці лише почали його аналізувати. Але вже зараз вони констатують, що у разі його ухвалення підприємства видобувної і гірничозбагачувальної галузей змушені будуть зупиняти виробництво, Адже продукція стане неконкурентноспроможною через суттєве збільшення її собівартості, зазначив голова Федерації металургів. У такому разі інвестувати у галузь стане не вигідно. Без роботи можуть опинитися до 20 тисяч працівників видобувних підприємств і ще майже 30 тисяч суміжних галузей. Крім того, як пояснив в ефірі 24 каналу Біленький, запропоновані податкові новації не мають аналогів у світовій практиці. Адже запроваджують подвійне оподаткування на видобуток та переробку продукції. За таких умов, витримати конкуренцію на міжнародних ринках українським виробникам навряд чи вдасться. І вони можуть втратити найбільший для збуту нашої продукції ринок Китаю. Замість додаткових надходжень, економіка зазнає мільярдних втрат, попередив голова Федерації.

      Аби цього не допустити, представники бізнес-асоціацій вже звернулися до керівництва країни з проханням не допустити ухвалення запропонованих змін. За словами Сергія Біленького, підприємці готові обговорювати будь-які пропозиції щодо податкових новації. Головне, аби при цьому розвивалася економіка країни в цілому, інвестори були впевнені у захисті своїх капіталовкладень, а люди не втрачали робочі місця, підсумував голова Федерації металургів України.

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      Теги: Податковий кодекс ПДВ Металургія
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