Зміни на митниці, як виїхати з "ЛНР" та українські політики-комсомольці: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – зміни на митниці, збройні ринки та як виїхати з "ЛНР" і скільки це коштує.

1. Вбити дракона не вдалося: Україна хвора і заслужила таких політиків







Політики – це дзеркальне відображення нашого суспільства. Ми заслуговуємо на таких кандидатів, нам їх не привезли з чудернацьких країн, вони вдерлися до політичного Олімпу в результаті природної селекції.



Читайте більше новин політики

2. Блог из Луганска: а бежать теперь куда?







C 25 декабря 2018 года в общеобразовательных учреждениях Луганска объявили карантин. То есть школьники ушли на зимние каникулы на три дня раньше положенного срока, потому что превышен эпидемиологический порог по гриппу.



Читайте: Блоги о жизни в Луганске

3. Повод бояться: какие изменения будут на таможенном контроле







22 декабря в Украине началась операция по перекрытию "черного" импорта и сокращению объемов "серого" импорта.



Все статьи автора

4. Мучительный выезд из "ЛНР": нужны взятки и адское терпение





Чтобы выехать из "ЛНР", есть несколько существенных моментов – наличие документов, денег и терпения. Если одним словом, то речь идет о мотивации.



Больше материалов по тегу Донбасс

5. Как Украине занять оружейные рынки







Долгие годы правила здесь диктовали несколько мировых производителей и покупателей. В первую очередь это – США, Китай, Индия, Франция, Великобритания, РФ, Израиль, страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии. На правах "бульдогов" они определяли формат оборонной геополитики, а также – участников, которым не повезло быть выброшенным из-под "ковра" трупом.



Больше материалов об оружии

Читайте також: Переговори з Росією – повна маячня