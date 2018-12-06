Зміни у маркуванні продуктів харчування: що заборонили та до чого зобов'язали виробників

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект "Про інформацію для споживачів харчових продуктів". "За" проголосував 231 народний депутат. Законопроектом вводиться заборона на використання інформації, яка може ввести споживача в оману.

Категорично забороняється обманювати споживачів у описі властивостей і характеристик харчових продуктів, а також – наслідків їх споживання.

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Крім заборон, законопроект містить прямі зобов'язання до виробників:

Виконувати написи на упаковках читабельними. Обов'язкова інформація про харчові продукти не повинна ховатися або спотворюватися іншою текстовою або графічною інформацією. Необхідно вказувати споживачеві інформацію про те, чи піддавався харчовий продукт розморожуванням.

Утім, також скасовується вимога про обов'язкове надання інформації про поживну цінність. Стосується це тих продуктів, які не піддавалися переробці, або тих, щодо яких інформація про поживну цінність не є визначальним фактором прийняття споживачами рішень про їх купівлю.

Законопроект розроблений з метою приведення українського законодавства у відповідність до положень регламенту ЄС про надання споживачам інформації про харчові продукти. Особливо про вміст у харчових продуктах харчових добавок і допоміжних речовин, які викликають алергічні реакції або непереносимість,

– йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, 10 липня 2018 року Верховна Рада України підтримала закон "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції". У ньому регламентовано вимоги до виробництва, маркування та обігу органічної продукції, чітко встановлено основні засади здійснення процедури сертифікації органічного виробництва з деталізацією за галузями.