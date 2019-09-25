18:34
25 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська котлета за 1 мільйон рублів. Космічний тато FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:41, 24 вересня
      Вєсті.UA: Янукович повертається в Україну? Дубінський обізвав Зеленського
      Вєсті.UA
      20:08, 24 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      Зміни в базу розрахунку ренти на залізну руду треба перенести на 2021 рік, – ЄБА

      3 Читать новость на русском
      Видобуток залізної руди
      Видобуток залізної руди / 5.ua

      Європейська бізнес асоціація пропонує зберегти існуючу базу оподаткування при сплаті ренти за видобуток залізної руди в Україні до вступу в силу змін до Податкового кодексу, які раніше анонсував прем'єр Олексій Гончарук.

      Про це йдеться в листі виконавчого директора ЄБА Ганни Дерев'янко, адресованому голові комітету Верховної Ради з податкової та митної політики Данилу Гетманцеву і голові Державної податкової служби України Сергію Верланову.

      У документі, копія якого є в розпорядженні Мінпрому, відзначається наявність серйозних розбіжностей в оцінці наслідків від планованої зміни розрахункової бази ренти при видобутку залізної руди.

      Так, за оцінкою ДПСУ, додаткові платежі бізнесу в разі прийняття законопроєкту №1210, що передбачає зміну бази розрахунку рентних платежів для залізорудних підприємств – складуть не більше ніж 4 млрд грн.

      Тоді як, за оцінкою об'єднання "Укрметалургпром" і Федерації металургів України, рентні платежі виростуть на 10 млрд грн, або в 4-5 разів в порівнянні з 2018 роком.

      У зв'язку з цим Європейська бізнес асоціація пропонує створити стратегічну робочу групу, яка розробить пропозиції щодо зміни механізму ренти за користування надрами з урахуванням думок учасників ринку.

      Разом з тим асоціація запропонувала в якості компромісного рішення в рамках діалогу влади і бізнесу передбачити в законопроєкті №1210 підвищення ренти на видобуток залізної руди у 2020 році з нинішніх 8,8% до 10% і встановити мінімальний поріг рентабельності на рівні 150% від облікової ставки Національного банку України.

      blog_ava
      Кабмін звільнив 9 керівників державних структур: список
      сьогодні
      47428
      Теги: Податковий кодекс Металургія Бізнес
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України
      сьогодні , 18:02 Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України
      Інна Жолобович 363
      Дональду Трампу кінець, – Süddeutsche Zeitung
      сьогодні , 17:02 Дональду Трампу кінець, – Süddeutsche Zeitung
      Світові Медіа 1306
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      23 вересня , 07:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: відео
      сьогодні , 16:32 Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: відео
      1324
      Як бійці ЗСУ вивозили Цемаха з окупованої території перед обміном: моторошні деталі
      сьогодні , 16:30 Як бійці ЗСУ вивозили Цемаха з окупованої території перед обміном: моторошні деталі
      Віталій Дейнега 949
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук