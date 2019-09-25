Зміни в базу розрахунку ренти на залізну руду треба перенести на 2021 рік, – ЄБА

Європейська бізнес асоціація пропонує зберегти існуючу базу оподаткування при сплаті ренти за видобуток залізної руди в Україні до вступу в силу змін до Податкового кодексу, які раніше анонсував прем'єр Олексій Гончарук.

Про це йдеться в листі виконавчого директора ЄБА Ганни Дерев'янко, адресованому голові комітету Верховної Ради з податкової та митної політики Данилу Гетманцеву і голові Державної податкової служби України Сергію Верланову.

У документі, копія якого є в розпорядженні Мінпрому, відзначається наявність серйозних розбіжностей в оцінці наслідків від планованої зміни розрахункової бази ренти при видобутку залізної руди.

Так, за оцінкою ДПСУ, додаткові платежі бізнесу в разі прийняття законопроєкту №1210, що передбачає зміну бази розрахунку рентних платежів для залізорудних підприємств – складуть не більше ніж 4 млрд грн.

Тоді як, за оцінкою об'єднання "Укрметалургпром" і Федерації металургів України, рентні платежі виростуть на 10 млрд грн, або в 4-5 разів в порівнянні з 2018 роком.

У зв'язку з цим Європейська бізнес асоціація пропонує створити стратегічну робочу групу, яка розробить пропозиції щодо зміни механізму ренти за користування надрами з урахуванням думок учасників ринку.

Разом з тим асоціація запропонувала в якості компромісного рішення в рамках діалогу влади і бізнесу передбачити в законопроєкті №1210 підвищення ренти на видобуток залізної руди у 2020 році з нинішніх 8,8% до 10% і встановити мінімальний поріг рентабельності на рівні 150% від облікової ставки Національного банку України.