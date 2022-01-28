Частка дітей серед хворих та випадків госпіталізації досягла найвищих значень за весь час пандемії. Ба більше, тепер учнів початкових класів госпіталізують частіше, ніж пенсіонерів.
До теми НАН прогнозує в Україні до 52 тисяч COVID-хворих на добу
Так, згідно з даними НАН, частка госпіталізованих серед COVID-пацієнтів у віковій категорії 0 – 9 років перевищила відповідну частку у категорії 60 – 69 років. В академії додали, що "на тлі аналогічних світових даних вказує на зміщення властивостей вірусу".
Інші спостереження науковців
Також стали дещо частіше помирати жінки. За жовтень та листопад частка жінок серед померлих з усіх причин була близькою до 55%, хоч під час минулих хвиль коронавірусу значення були близькими до 50%.
Відповідно, очікувана тривалість життя при народженні знизилась за 2 місяці у жінок на 0,8 року (до 74,5 років), а у чоловіків на 0,5 року (до 65,2 років). Кумулятивно з 2019 року ОТЖ жінок втратило 2,5 роки, а чоловіків – 1,8 року,
– йдеться в повідомленні.
Але є і хороші новини. Летальність серед хворих похилого віку почала стрімко знижуватись. Проте для надійніших висновків потрібні додаткові дослідження.
Ситуація з коронавірусом в Україні
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 27 січня, в Україні виявили 34 408 нових хворих на коронавірус. Це найвищий добовий приріст захворюваності від початку пандемії. Відомо, що серед нових пацієнтів 5 341 дитина та 808 медпрацівників.
- За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 342 людини з середнім або важким перебігом хвороби. На жаль, з життя пішли ще 144 хворих. А ось одужали 6 142 людини.
- Загалом від початку пандемії в країні зареєстрували 3 980 610 випадків зараження COVID-19. 3 608 094 хворих вже одужали. Але, на жаль, 99 882 інфікованих українці померли.