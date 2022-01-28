Частка дітей серед хворих та випадків госпіталізації досягла найвищих значень за весь час пандемії. Ба більше, тепер учнів початкових класів госпіталізують частіше, ніж пенсіонерів.

До теми НАН прогнозує в Україні до 52 тисяч COVID-хворих на добу

Так, згідно з даними НАН, частка госпіталізованих серед COVID-пацієнтів у віковій категорії 0 – 9 років перевищила відповідну частку у категорії 60 – 69 років. В академії додали, що "на тлі аналогічних світових даних вказує на зміщення властивостей вірусу".

Інші спостереження науковців

Також стали дещо частіше помирати жінки. За жовтень та листопад частка жінок серед померлих з усіх причин була близькою до 55%, хоч під час минулих хвиль коронавірусу значення були близькими до 50%.

Відповідно, очікувана тривалість життя при народженні знизилась за 2 місяці у жінок на 0,8 року (до 74,5 років), а у чоловіків на 0,5 року (до 65,2 років). Кумулятивно з 2019 року ОТЖ жінок втратило 2,5 роки, а чоловіків – 1,8 року,

– йдеться в повідомленні.

Але є і хороші новини. Летальність серед хворих похилого віку почала стрімко знижуватись. Проте для надійніших висновків потрібні додаткові дослідження.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Джерело: МОЗ