Змінилися властивості COVID: тепер в Україні дітей госпіталізують частіше, ніж пенсіонерів

Вчені з Національної академії наук заявили, що коронавірус помолодшав. В Україні спостерігають рекордні показники коронавірусу серед дітей.

Частка дітей серед хворих та випадків госпіталізації досягла найвищих значень за весь час пандемії. Ба більше, тепер учнів початкових класів госпіталізують частіше, ніж пенсіонерів.

До теми НАН прогнозує в Україні до 52 тисяч COVID-хворих на добу

Так, згідно з даними НАН, частка госпіталізованих серед COVID-пацієнтів у віковій категорії 0 – 9 років перевищила відповідну частку у категорії 60 – 69 років. В академії додали, що "на тлі аналогічних світових даних вказує на зміщення властивостей вірусу".

Інші спостереження науковців

Також стали дещо частіше помирати жінки. За жовтень та листопад частка жінок серед померлих з усіх причин була близькою до 55%, хоч під час минулих хвиль коронавірусу значення були близькими до 50%.

Відповідно, очікувана тривалість життя при народженні знизилась за 2 місяці у жінок на 0,8 року (до 74,5 років), а у чоловіків на 0,5 року (до 65,2 років). Кумулятивно з 2019 року ОТЖ жінок втратило 2,5 роки, а чоловіків – 1,8 року,

– йдеться в повідомленні.

Але є і хороші новини. Летальність серед хворих похилого віку почала стрімко знижуватись. Проте для надійніших висновків потрібні додаткові дослідження.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Джерело: МОЗ