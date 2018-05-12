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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Зміщення орбіти Землі призвело до катастрофічних наслідків, – вчені

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Зміщення орбіти Землі призвела до катастрофічних наслідків
Зміщення орбіти Землі призвела до катастрофічних наслідків / unsplash.com

Орбіта Землі кожні 405 тисяч років подовжується через гравітаційний вплив Юпітера і Венери. А це може викликати зміну клімату і масове вимирання.

Про це заявляють вчені з Ратґерського університету, пише EurekAlert!, передає УНІАН.

Відносно невелике збільшення ступеня відхилення від окружності орбіти Землі також тісно пов'язане зміни в розташуванні магнітних полюсів планети.

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До такого висновку вчені дійшли, отримавши детальні дані, проаналізувавши відкладення в рифтовому басейні Ньюарк (штат Нью-Джерсі) і осадові породи в геологічній формації Chinle Formation (штат Арізона).

У зразках були мінерали циркону з вкрапленнями магнетиту – цей кристал допомагає дізнатись про стан магнітного поля планети. Отримані результати співставили з теоретичними розрахунками. Це довело, що зміни орбіти Землі відбувались перед триасово-юрським вимиранням, коли зникла велика кількість видів тварин, звільнивши екологічні ніші динозаврам.

Теги: Космос Техно дослідження
Джерело: 24 Канал
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