Зміцнення українського флоту і ППО: Волкер зробив важливу заяву про наміри США

Вашингтон готовий обговорювати подальше постачання зброї в Україну, щоб зміцнити військово-морський флот і протиповітряну оборону.

Про це сказав газеті The Guardian спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

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"Вони втрачають солдатів щотижня, захищаючи власну країну. І в цьому контексті для України природно зміцнювати свої військові сили, займатися самообороною і природно шукати допомоги. І природно, що інші країни мають їм допомагати", – сказав він.

Він також висловив припущення, що допомога може стосуватися флоту.

Ми можемо поговорити з Україною, як ми зробили б і з будь-якою іншою країною, про те, що їй потрібно (для зміцнення армії – 24). Я думаю, що може йтися про військово-морський флот... Я думаю, що також нам треба буде розглянути і питання протиповітряної оборони,

– додав він.

Він також наголосив, що між Росією та США все ще існує значна розбіжність у позиції з питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.